Bitcoin hat sich deutlich von seinem Jahrestief erholt, bis 100.000 US-Dollar bleibt jedoch noch ein gutes Stück. Neue Daten zeigen, was bis Jahresende möglich wäre.

Bitcoin vor Jahresendrallye auf 100.000 US-Dollar? Das spricht jetzt dafür

Bitcoin vor Jahresendrallye auf 100.000 US-Dollar? Das spricht jetzt dafür

Bitcoin hat sich seit seinem Jahrestief Anfang Juli um mehr als 45 Prozent erholt und nimmt erneut die Marke von 100.000 US-Dollar ins Visier. Bei einem Bitcoin-Kurs von 86.000 US-Dollar fehlen dafür noch gut 16 Prozent. Jetzt setzen Anleger ihre Hoffnung auf den sogenannten Uptober und das historisch renditestarke vierte Quartal. Wie weit kann Bitcoin in 2026 noch steigen?

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