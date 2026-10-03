Bitcoin hat sich seit seinem Jahrestief Anfang Juli um mehr als 45 Prozent erholt und nimmt erneut die Marke von 100.000 US-Dollar ins Visier. Bei einem Bitcoin-Kurs von 86.000 US-Dollar fehlen dafür noch gut 16 Prozent. Jetzt setzen Anleger ihre Hoffnung auf den sogenannten Uptober und das historisch renditestarke vierte Quartal. Wie weit kann Bitcoin in 2026 noch steigen?
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