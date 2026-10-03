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Krypto-Symbiose 

Satoshi-Dilemma gelöst? THORChain verbindet Bitcoin direkt mit Zcash

Satoshi Nakamoto gab Transparenz gegenüber völliger Anonymität den Vorzug. Durch direkte Swaps von Bitcoin zu Zcash könnten Nutzer jetzt von besserer Privatsphäre profitieren.

Tobias Zander
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Satoshi-Statue vor einer Bitcoin-Münze (links) und einer Zcash-Münze (rechts)

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | ZCash könnte fehlende Privacy-Funktionen von Bitcoin ergänzen

Das Cross-Chain-Protokoll THORChain hat nach einer planmäßigen Netztrennung und der erfolgreichen Synchronisierung aller Validatoren einen eigenen Liquidity-Pool für Zcash freigeschaltet. Damit startet die erste dezentrale Plattform für den unmittelbaren Tausch zwischen Bitcoin und dem ZEC-Token. Die Transaktionen kommen vollständig ohne Zwischenhändler oder Verifizierungsprozesse aus. Entwickler sprachen unmittelbar nach der Aktivierung jedoch eine Warnung bezüglich der geringen Anfangsliquidität aus, denn bei größeren Ausführungen besteht vorerst das Risiko eines Preisrutschs.

Dadurch könnte das Bitcoin-Netzwerk indirekt die von Satoshi Nakamoto angedachte Anonymitätskomponente enthalten. Bereits im Jahr 2010 räumte der Bitcoin-Schöpfer die Notwendigkeit von absolutem Schutz der Privatsphäre ein, verzichtete aber zugunsten einer transparenten Absicherung gegen Double Spending auf entsprechende Funktionen.

Erst Jahre später bewiesen Kryptographen, dass Zero-Knowledge-Beweise Transaktionen validieren können, ohne deren Details offenzulegen. Da die Bitcoin-Entwickler diese Komplexität aber scheuten, spaltete das Team um Zooko Wilcox im Jahr 2016 den Code ab und startete Zcash mit der gleichen Ausgabegrenze von 21 Millionen Einheiten.

Eine Brücke zwischen Zcash und Bitcoin

Durch die Integration auf THORChain fungieren die beiden Netzwerke nun als eine Art funktionale Ergänzung zueinander. Während das transparente Bitcoin-Netzwerk weiter in eine Rolle als globaler Reservewert hineinwachsen könnte, dient Zcash als Ausweichmöglichkeit für geschützte On-Chain-Transaktionen über sogenannte Shielded Pools. Krypto-Anleger verfügen nun über eine dezentrale Brücke, um ihre Vermögenswerte ohne zentrale Entitäten in die Privacy-Architektur von Zcash zu überführen.

Warum die Suche nach dem Bitcoin-Erfinder wohl niemals ein Ende finden wird, lest ihr in diesem Artikel: “Wer steckt wirklich hinter Satoshi Nakamoto?

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