Die Kryptowährung Solana (SOL) wirkt angeschlagen. Welche Chartmarken zeitnah über die Kursrichtung entscheiden, verrät diese Kursanalyse.

Solana-Kursanalyse: So schlimm kann es noch werden

Solana-Kursanalyse: So schlimm kann es noch werden

Die Kryptowährung Solana (SOL) rauschte zusammen mit dem Krypto-Markt zuletzt deutlich gen Süden. Trotz einer technischen Erholungsbewegung notiert der Altcoin seit Monatsbeginn um 22 Prozent tiefer bei aktuell 73,03 US-Dollar. Ob der Rückfall an die wichtige Unterstützung bei 67,50 US-Dollar bereits das Ende der Korrektur bedeutet und sich der Kurs zügig erholen kann, oder welche Chartmarken auf der Unterseite bei einer anhaltenden Kursschwäche in den Blick geraten dürften, zeigt diese Kursanalyse.

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