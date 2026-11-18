Sandwich-Bots verdienen ihr Geld damit, andere Trader auszunehmen. 2023 drehten zwei Brüder den Spieß um und erbeuteten in zwölf Sekunden rund 25 Millionen US-Dollar. Trotz deutlicher Kritik der Richterin erfolgt jetzt der Freispruch.

Freispruch im ersten MEV-Strafprozess: Ethereum-Bots auszutricksen ist kein Betrug

Freispruch im ersten MEV-Strafprozess: Ethereum-Bots auszutricksen ist kein Betrug

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Gericht spricht Brüder im ersten MEV-Strafprozess von Betrugsvorwürfen frei. â³

Richterin erklärt, dass keine Täuschung vorlag, die zu einem Betrug führen könnte. â³

Urteil wirft Fragen zur Verantwortung im Ethereum-Ökosystem auf. â³

Technische Schwächen bleiben bestehen, trotz verschärfter Prüfungen durch Relays. â³

Die US-Bezirksrichterin Jessica Clarke hat Anton und James Peraire-Bueno am 16. November von allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte den beiden MIT-Absolventen Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Betrug und Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen.

Ein erster Prozess war im November 2025 ohne Urteil zu Ende gegangen, weil sich die Geschworenen nicht einigen konnten. Mit dem Freispruch endet das erste Strafverfahren der USA rund um sogenannten Maximal Extractable Value (MEV).

Ethereum-Fall vor Gericht: Moralisch fragwürdig, aber nicht strafbar

Wie Clarke erklärt, brauche es für einen Betrug eine Täuschung, auf die sich das Opfer verlassen hat. Eine solche Täuschung habe in diesem Fall jedoch nicht vorgelegen.

So hätten etwa die Köder-Transaktionen, mit denen die Brüder Sandwich-Bots anlockten, niemandem etwas versprochen. “Kein Trader, der eine Transaktion in den öffentlichen Mempool stellt, würde zustimmen, Opfer eines Sandwich-Angriffs zu werden”, erläuterte die Richterin. Wer einen Köder auslegt, sichert den Bots also nicht zu, sich von ihnen ausnehmen zu lassen.

Auch die manipulierte Signatur, mit der die Brüder an die entscheidenden Daten kamen, um die Bots ins Leere laufen zu lassen, reiche für eine Verurteilung nicht aus. Denn das Relay habe die fehlerhaften Felder schlicht nicht geprüft. Die Täuschung habe daher “keinen Einfluss auf das Verhalten ihres Empfängers” gehabt.

Für das Vorgehen der Brüder findet Clarke dennoch deutliche Worte. Die beiden hätten ihre Pläne verschleiert und womöglich den Zweck der Relay-Software unterlaufen. Selbst Verhalten, das „unangemessen, verwerflich oder sogar verachtenswert“ ist, begründet nach Rechtsprechung des zuständigen Berufungsgerichts jedoch noch keinen Betrug.

Ethereum selbst ordnet die Richterin nüchtern ein und beschreibt das Netzwerk als “vertrauenslose, stark von Konkurrenz geprägte Umgebung ohne Nutzungsbedingungen”. Diese Einordnung gilt auch für die Geschädigten, welche selbst nicht ohne Hintergedanken handelten. Ihre Bots waren schließlich gerade dabei, andere Trader per Sandwich-Angriff auszunehmen, als sie in die Falle der Brüder tappten.

Die Jäger werden zu Gejagten

Auf Ethereum warten Transaktionen öffentlich im sogenannten Mempool, bevor sie in einen Block aufgenommen werden. Sandwich-Bots suchen dort nach großen Käufen, kaufen kurz vorher selbst und verkaufen direkt danach zum gestiegenen Preis.

Dieses Verhalten nutzten die Brüder im April 2023 aus. Mit acht Köder-Transaktionen lockten sie gleich mehrere Bots an, und zwar genau dann, als ihr eigener Validator den nächsten Block vorschlagen durfte.

Normalerweise bekommt ein Validator den Inhalt eines Blocks erst zu sehen, nachdem er per Signatur verbindlich zugesagt hat, ihn unverändert zu veröffentlichen. Bis dahin hält ein Vermittler, das sogenannte Relay, den Inhalt unter Verschluss.

Fehlerhafte Signatur öffnet die Tür

Die beiden Brüder signierten die Zusage jedoch bewusst fehlerhaft und nutzten damit eine Lücke beim Relay Ultrasound. Weil dieses die Signatur nicht ausreichend prüfte, gab es den Blockinhalt trotzdem frei. So erhielten die Brüder vorab Einsicht in die geplanten Trades der Bots.

Anders als das Relay lehnte das Ethereum-Netzwerk den Block jedoch aufgrund seiner fehlerhaften Signatur ab. Damit war der Weg frei für einen zweiten Block, den die beiden selbst zusammenstellten und dann korrekt signierten. Die Transaktionen der Bots blieben darin unverändert, die Köder-Käufe ersetzten sie jedoch durch große Verkäufe.

Der neue Block setzte sich durch. Die Bots kauften wie geplant große Mengen der Token und trieben damit den Preis nach oben. Direkt danach verkauften die Brüder ihre eigenen Bestände zum hochgetriebenen Preis und zogen so das Kapital der Bots ab.

Die Bots blieben auf nahezu wertlosen Token sitzen und erlitten einen Verlust von rund 25 Millionen US-Dollar, während der Validator der Brüder für das Signieren zweier Blöcke im selben Slot ausgeschlossen und mit einer Strafe von circa 1 ETH belegt wurde.

Was das Urteil für Ethereum bedeutet

Das Urteil kommt zu einem klaren Ergebnis. Wer die Mechanik eines offenen Systems ausnutzt, ohne jemanden aktiv zu belügen, begeht nach US-Recht nicht automatisch Betrug. Das gilt auch dann, wenn das System Schwächen hat und andere dabei viel Geld verlieren.

Damit liefert das Gericht zwar keinen Freifahrtschein, sendet aber ein Signal. Schutz muss vor allem aus der Technik kommen.

Das Ökosystem rund um Ethereum hat seit dem Vorfall nachgelegt. So haben Relays ihre Prüfung verschärft und Dienste wie Flashbots Protect oder MEV Blocker leiten Transaktionen am öffentlichen Mempool vorbei direkt an die Block-Ersteller.

Gelöst ist das Grundproblem damit aber nicht. Solange Transaktionen öffentlich sichtbar sind, bleiben sie ein Ziel für Bots. Und wer sie über private Dienste schützt, verlagert das Risiko auf einige wenige Drittanbieter.