Tokenisierte Aktien, Anleihen und Fonds könnten den Wertpapierhandel grundlegend verändern. Beim Branchentreffen “The Future of Capital Markets” in Lugano sprach BTC-ECHO mit Jesse Knutson, Head of Operations bei Bitfinex Securities, über die Zukunft der Finanzmärkte. Er erklärt, warum Banken die Blockchain anders nutzen als Bitcoin-Unternehmen und weshalb er den digitalen Euro kritisch sieht. Für die gesamte Branche stellt er zudem eine Rechnung auf: Scheitert Bitcoin, scheitert auch der Rest.
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