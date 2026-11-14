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Jesse Knutson im Interview 

“Wenn Bitcoin scheitert, ist es vorbei”: Was der Bitfinex-Manager für die Finanzwelt erwartet

Die Tokenisierung nimmt Fahrt auf – doch welche Anlageklassen profitieren davon und welche Rolle spielt Bitcoin? Bitfinex-Manager Jesse Knutson erklärt im Interview mit BTC-ECHO, warum für die gesamte Krypto-Branche eine klare Abhängigkeit erkennt.

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Das Bild zeigt den Bitfinex-Manager Jesse Knutson.

Beitragsbild: Bitfinex

 | "Es ist einfach besser, sein Geld sofort zu erhalten"

Tokenisierte Aktien, Anleihen und Fonds könnten den Wertpapierhandel grundlegend verändern. Beim Branchentreffen “The Future of Capital Markets” in Lugano sprach BTC-ECHO mit Jesse Knutson, Head of Operations bei Bitfinex Securities, über die Zukunft der Finanzmärkte. Er erklärt, warum Banken die Blockchain anders nutzen als Bitcoin-Unternehmen und weshalb er den digitalen Euro kritisch sieht. Für die gesamte Branche stellt er zudem eine Rechnung auf: Scheitert Bitcoin, scheitert auch der Rest.

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