Die Tokenisierung nimmt Fahrt auf – doch welche Anlageklassen profitieren davon und welche Rolle spielt Bitcoin? Bitfinex-Manager Jesse Knutson erklärt im Interview mit BTC-ECHO, warum für die gesamte Krypto-Branche eine klare Abhängigkeit erkennt.

“Wenn Bitcoin scheitert, ist es vorbei”: Was der Bitfinex-Manager für die Finanzwelt erwartet

“Wenn Bitcoin scheitert, ist es vorbei”: Was der Bitfinex-Manager für die Finanzwelt erwartet

Tokenisierte Aktien, Anleihen und Fonds könnten den Wertpapierhandel grundlegend verändern. Beim Branchentreffen “The Future of Capital Markets” in Lugano sprach BTC-ECHO mit Jesse Knutson, Head of Operations bei Bitfinex Securities, über die Zukunft der Finanzmärkte. Er erklärt, warum Banken die Blockchain anders nutzen als Bitcoin-Unternehmen und weshalb er den digitalen Euro kritisch sieht. Für die gesamte Branche stellt er zudem eine Rechnung auf: Scheitert Bitcoin, scheitert auch der Rest.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.