App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Anthropic-IPO im Blick
Jetzt deinen Zugang über Kraken anfragen.
TradFi trifft Krypto 

Chainlink: Moody’s testet Kreditratings auf der Blockchain – kann LINK profitieren?

Chainlink schließt erfolgreich ein Pilotprojekt mit Moody’s ab und baut seine Stellung als führender Infrastrukturanbieter für tokenisierte Assets weiter aus. Was der Test zeigt und warum der LINK-Kurs davon bislang wenig spürt.

|
BTC-ECHO bei Google bevorzugen
Chainlink-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Chainlink baut seine Zusammenarbeit mit der traditionellen Finanzwelt aus

Während der LINK-Kurs rund 80 Prozent unter seinem Allzeithoch notiert, könnte Chainlink im Hintergrund zu einem der größten Profiteure der Tokenisierung werden. Denn je mehr Vermögenswerte die Wall Street auf die Blockchain bringt, desto wichtiger wird eine Infrastruktur, die traditionelle Finanzdaten mit der Onchain-Welt verbindet. Eine neue Kooperation mit einer der mächtigsten Ratingagenturen der Welt zeigt, welche Rolle Chainlink dabei künftig spielen könnte.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Porträt von Zineb Nouns
Interview zur Krypto-Lücke der Geschlechter“Alle verstehen das, außer mir”: Warum Krypto viele Frauen abschreckt
Das Bild zeigt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.
Krypto in DACHBitcoin-Haltefrist gerettet? “Ich würde mich noch nicht zu früh freuen”
Bitcoin-Münze vor rotem Chart
KursanalyseBitcoin-Analyse: Hält die 70.000-Dollar-Marke?
World Liberty Financial kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in World Liberty Financial (WLFI) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum WLFI kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Injective
7,42
11.52%
Pearl
1,28
8.79%
LayerZero
1,45
5.71%
Pepe
0,000005
3.30%
World Liberty Financial
0,043043
3.28%
Internet Computer
2,37
3.24%
NEAR Protocol
3,17
3.05%
Stellar
0,133996
2.92%
Bittensor
192,87
2.59%
Hyperliquid
66,06
2.56%
Bitway
0,789488
-14.41%
Gram (prev. Toncoin)
1,01
-11.51%
Ether.fi
0,523115
-6.99%
Figure Heloc
0,906560
-5.89%
Midnight
0,040434
-4.78%
Monero
482,38
-4.18%
Bitcoin
62.197,94
-3.99%
Ethereum
1.747,43
-3.77%
WhiteBIT Coin
60,27
-3.61%
BNB
572,75
-3.14%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren