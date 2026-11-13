Während der LINK-Kurs rund 80 Prozent unter seinem Allzeithoch notiert, könnte Chainlink im Hintergrund zu einem der größten Profiteure der Tokenisierung werden. Denn je mehr Vermögenswerte die Wall Street auf die Blockchain bringt, desto wichtiger wird eine Infrastruktur, die traditionelle Finanzdaten mit der Onchain-Welt verbindet. Eine neue Kooperation mit einer der mächtigsten Ratingagenturen der Welt zeigt, welche Rolle Chainlink dabei künftig spielen könnte.
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