Die US-Erzeugerpreise erreichen den höchsten Stand seit vier Jahren, steigen im Monatsvergleich aber weniger stark als erwartet. Für den angeschlagenen Bitcoin-Markt ist das ein kleiner Lichtblick.

US-Erzeugerpreise auf Vierjahreshoch: Was das für Bitcoin bedeutet

US-Erzeugerpreise auf Vierjahreshoch: Was das für Bitcoin bedeutet

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Monatlicher Preisanstieg fällt geringer aus als erwartet.

Auswirkungen auf den Krypto-Markt und Bitcoin bleiben unklar. â³

Zinserhöhungen der Fed könnten die Situation weiter belasten.

Die Preise, die US-Hersteller für ihre Produkte verlangen, sind im Oktober auf den höchsten Stand seit vier Jahren geklettert. Wie das US-Statistikamt mitteilte, legte der Erzeugerpreisindex gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent zu. Im Monatsvergleich fiel die Zahl allerdings niedriger aus als befürchtet. Statt der erwarteten 0,4 Prozent stiegen die Preise um 0,3 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel legte um 0,3 Prozent zu und traf damit die Prognose, auf Jahressicht steht sie bei 5,0 Prozent.

Die neuen Erzeugerpreisdaten treffen auf einen ohnehin stark angeschlagenen Krypto-Markt. Bitcoin war bereits am Freitagmorgen zeitweise auf rund 68.000 US-Dollar gefallen. Dass der monatliche Preisanstieg etwas geringer ausfiel als erwartet, ist zwar ein positives Signal. Ob die Zahlen den Verkaufsdruck auf Bitcoin nachhaltig lindern können, bleibt jedoch offen.

Was die Zahlen für die Fed bedeuten

Die Erzeugerpreise gelten als Frühindikator, weil Hersteller gestiegene Kosten früher oder später an die Verbraucher weitergeben. Für die US-Notenbank sind sie deshalb ein wichtiger Baustein vor der nächsten Sitzung am 8. und 9. Dezember.

An der Erwartung einer Zinserhöhung ändern die Daten nichts. Der Markt preist einen Schritt um 25 Basispunkte nahezu vollständig ein, was den Leitzins von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf 4,00 bis 4,25 Prozent heben würde. Für einen doppelt so großen Schritt liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 15 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sich am Dienstag für eine Anhebung ausgesprochen und bei einem überraschend hohen Wert sogar 50 Basispunkte für angemessen gehalten. Dieses Szenario ist mit den Zahlen vom Freitag zunächst vom Tisch.

Für Bitcoin bleibt die Lage trotzdem angespannt. Steigende Zinsen machen Anlagen ohne laufende Erträge weniger attraktiv und verknappen die Liquidität an den Märkten, von der spekulative Anlagen besonders profitieren.