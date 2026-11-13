Am Krypto-Markt kommt es über Nacht zu einer heftigen Korrektur. Bitcoin verliert fast sieben Prozent, auch die Top-Altcoins korrigieren. Alle Hintergründe erklärt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt zeitweise auf 68.050 US-Dollar und bleibt unter dem Vortagesniveau. â³

Gründe für den Rückgang sind unter anderem der Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang und mögliche Leitzinserhöhungen.

MSCI schließt Bitcoin-Treasury-Firmen aus seinem Index, was institutionelle Investoren betrifft. â³

Anleger befürchten strengere Regulierungen nach den Midterm-Wahlen in den USA. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Noch in der zweiten Oktoberhälfte sah es so aus, als ob dem Bitcoin-Kurs ein nachhaltiger Ausbruch über die psychologisch wichtige 80.000 US-Dollarmarke gelingen würde. Doch die Hoffnungen auf einen Krypto-Bullenmarkt dürften sich am heutigen Freitagmorgen vorerst zerschlagen haben. Nach einer ohnehin durchwachsenen Handelswoche bricht Bitcoin weiter ein und fällt zeitweise auf 68.050 US-Dollar. Im Moment des Schreibens notiert die Krypto-Leitwährung bei 68.900 US-Dollar, noch immer knapp sieben Prozent unter ihrem Vortagesniveau. Auch die Top-Altcoins Ethereum, XRP und Solana verlieren, aber zeigen sich im gleichen Zeitraum etwas robuster. Was sind die Gründe der Korrektur?

Begonnen hatte das Krypto-Marktbeben bereits gestern Abend, als Nvidia den Rücktritt des langjährigen CEOs und Mitgründers Jensen Huang bekanntgab. Dem Chef des KI-Riesen wurden zwei Affären vorgeworfen, eine davon mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. In einer ersten Reaktion brach auch die Nvidia-Aktie heftig ein und fiel zeitweise auf 150 US-Dollar, um sich bis zum Börsenschluss auf 166 US-Dollar zu erholen. Gegenüber dem Vormonat notiert sie dennoch fast 27 Prozent im Minus, sodass die Marktkapitalisierung um etwa eine Billion US-Dollar sank.

Gegenwind von der Federal Reserve und MSCI

Darüber hinaus rechnen Anleger mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember, welche womöglich noch stärker ausfallen könnte als bisher erwartet. Wegen der hartnäckigen Inflation könnte die Fed eine Notwendigkeit sehen, um 50 statt um 25 Basispunkte zu erhöhen, was einer Zinsspanne von 4,25 bis 4,5 Prozent entspräche. Dadurch würde die Attraktivität von schwankungsarmen US-Staatsanleihen weiter steigen, wohingegen Risk-On-Assets wie Bitcoin, Altcoins und Tech-Aktien darunter leiden dürften. Noch geht aber nur eine kleine Minderheit der Marktteilnehmer von diesem Szenario aus.

Als wäre das nicht bereits genug, schloss der Indexanbieter MSCI kürzlich Bitcoin-Treasury-Firmen, darunter Strategy von Michael Saylor, aus seinem Indexuniversum aus. Die Änderungen treten zum Handelsschluss am 30. November in Kraft und könnten insbesondere für institutionelle Investoren Folgen haben. Passive Indexfonds wie der auch in Deutschland beliebte iShares MSCI World ETF müssen sich entsprechend von ihren Positionen verabschieden.

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Strategy-CEO Phong Le bezeichnete den Ausschluss von Krypto-Treasury-Firmen als “diskriminierend”, argumentierte aber, dass MSCI vor allem den eigenen neutralen Ruf beschädigen würde. Allerdings verlor die MSTR-Aktie auf Monatssicht knapp 25 Prozent, was zukünftige Kapitalerhöhungen und damit auch Bitcoin-Käufe erschweren könnte. Schätzungen zufolge sind Aktienverkäufe im Umfang von bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar zu erwarten.

Eingeleitet wurde die Korrektur bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen aber bereits in der vergangenen Woche, als eine “blaue Welle” den US-Kongress erfasste. Die Demokraten eroberten bei den Midterms eine Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, sodass viele Anleger eine strengere Regulierung des Ausbau von KI-Rechenzentren sowie des Krypto-Sektors befürchten. Warum Bitwise-CIO Matt Hougan trotz allem optimistisch bleibt, erfahrt ihr in diesem Artikel: “Katastrophe für Krypto: Experte sieht Bitcoin-Kaufchance“.