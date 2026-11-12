Für Strategy und Metaplanet endet die Mitgliedschaft in wichtigen MSCI-Indizes. Die Entscheidung könnte auch institutionelle Investoren zum Handeln zwingen.

MSCI wirft Bitcoin-Gigant Strategy raus: Was bedeutet das für MSTR-Aktionäre?

MSCI wirft Bitcoin-Gigant Strategy raus: Was bedeutet das für MSTR-Aktionäre?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… MSCI überarbeitet seine Aufnahmekriterien für Unternehmen mit großen Krypto-Beständen. â³

Strategy und Metaplanet verlieren ihre Plätze in wichtigen Aktienindizes. â³

Die Änderungen könnten Auswirkungen auf institutionelle Investoren haben. â³

Anleger reagieren bereits mit Kursverlusten auf die Nachricht.

Die beiden Bitcoin Treasury-Unternehmen Strategy und Metaplanet verlieren ihre Plätze in wichtigen Aktienindizes des Indexanbieters MSCI, nachdem dieser seine Aufnahmekriterien für Unternehmen mit großen Krypto-Beständen überarbeitet hat. Die Änderungen treten zum Handelsschluss am 30. November in Kraft und könnten insbesondere für institutionelle Investoren Folgen haben.

Die Entscheidung kommt nach monatelangen Diskussionen über die Aufnahme von Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark vom Besitz digitaler Vermögenswerte abhängt. Bereits im Oktober hatte MSCI neue Zulassungsregeln vorgestellt, die eine strengere Bewertung solcher Firmen vorsehen.

MSCI streicht Bitcoin-Schwergewichte

Mit den neuen Vorgaben bewertet MSCI das operative Vermögen eines Unternehmens anhand von fünf Finanzkennzahlen, um dessen wirtschaftliche Tätigkeit besser einordnen zu können. Die bisherigen Beschränkungen für Firmen, die mindestens die Hälfte ihres Vermögens in Kryptowährungen halten, werden dadurch ersetzt. Unternehmen können ausgeschlossen werden, sofern sie die festgelegten Kriterien in den beiden letzten Geschäftsjahren nicht erfüllen.

Strategy hatte die geplante Änderung bereits scharf kritisiert, als Michael Saylor und Unternehmenschef Phong Le die Behandlung von Krypto-Treasury-Firmen als “diskriminierend” bezeichneten. In einem Schreiben argumentierte das Unternehmen, dass ein Ausschluss keine nennenswerten Auswirkungen auf sein Geschäft hätte, allerdings den Ruf von MSCI als neutralem Indexanbieter beschädigen könnte.

Nicht alle Unternehmen mit großen Krypto-Beständen sind von den Änderungen betroffen, da der Ethereum-Treasury-Anbieter Sharplink bei der November-Überprüfung nicht unter den gestrichenen Small-Cap-Werten aufgeführt wurde. MSCI veröffentlichte zudem keine unternehmensspezifischen Begründungen für die Entscheidung, weshalb die genaue Bewertung der einzelnen Gesellschaften offenbleibt.

Beide Treasury-Aktien mussten seit Jahresbeginn erhebliche Kursverluste hinnehmen / Quelle: TradingView

An der Börse reagierten die Anleger auf die Nachricht mit Kursverlusten, nachdem die Strategy-Aktie im nachbörslichen Handel um 2,6 Prozent auf 119,06 US-Dollar gefallen war. Metaplanet hatte den Handel in Tokio bereits vor Bekanntgabe der Entscheidung mit einem Minus von 2,53 Prozent bei 229 Yen (1,43 US-Dollar) beendet.

Viele Investmentfonds richten ihr Portfolio an MSCI-Indizes aus und spiegeln deren Zusammensetzung wider. Fliegt ein Unternehmen wie Strategy aus einem dieser Indizes, sind die entsprechenden Fonds gezwungen, ihre Positionen umzuschichten, was den Verkaufsdruck auf die Aktie erhöhen kann.