Ein neuer Bericht über Nvidia-Chef Jensen Huang belastet die Stimmung an den Finanzmärkten. Für Bitcoin und Co. könnte die Erholung damit schwieriger werden.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nvidia-CEO Jensen Huang steht wegen neuer Affären unter Druck, was die Aktienkurse stark beeinflusst.

Der Krypto-Markt zeigt ebenfalls Verluste, während Bitcoin und Ethereum weiter fallen. â³

Anleger ziehen massiv Kapital aus Bitcoin ETFs ab, was die Unsicherheit verstärkt. â³

Mögliche diplomatische Fortschritte im Iran-Konflikt könnten Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der KI-Chiphersteller Nvidia kommt nach neuen Berichten über das Privatleben von CEO Jensen Huang nicht zur Ruhe, nachdem bereits vor wenigen Tagen seine Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bekannt geworden war. Huang hatte eine außereheliche Beziehung eingeräumt, nun berichten US-Medien über eine weitere Affäre mit einer Führungskraft des Unternehmens. Die Nvidia-Aktie verlor daraufhin am Mittwoch nachbörslich zeitweise mehr als acht Prozent, wodurch auch die amerikanischen Aktien-Futures nachgaben.

Als einer der weltweit führenden Hersteller von KI-Chips nimmt Nvidia eine bedeutende Stellung an den internationalen Finanzmärkten ein, weshalb die Unsicherheit über Huangs Zukunft auch andere Technologiewerte belastet. Der S&P-500-Future verlor am Donnerstagmorgen 0,43 Prozent auf 7.607 Punkte, der Nasdaq-100-Future gab um 1,03 Prozent auf 28.190 Punkte nach.

Krypto-Markt schwächelt trotz neuer Hoffnung im Iran-Konflikt

Auch am Krypto-Markt überwogen in der Nacht auf Donnerstag die Verluste, wobei der Bitcoin-Kurs um 0,39 Prozent auf rund 73.500 US-Dollar gefallen war. Ethereum gab um 1,09 Prozent auf 2.040 US-Dollar nach, XRP notierte bei 1,04 US-Dollar und Solana wurde bei 82,90 US-Dollar gehandelt.

Im laufenden November sind bislang 1,88 Milliarden US-Dollar aus den Bitcoin ETFs abgeflossen / Quelle: BTC-ECHO

Bei den US-amerikanischen Spot ETFs setzte sich die negative Entwicklung fort, nachdem Anleger am Mittwoch 299,9 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin-Fonds abzogen. Die Ethereum-Produkte verzeichneten ebenfalls Nettoabflüsse von 144,81 Millionen US-Dollar.

Eine mögliche Entlastung könnte aus Washington kommen, wo US-Vizepräsident JD Vance laut dem Wall Street Journal direkte Gespräche mit dem iranischen Sicherheitsvertreter Mohsen Rezaei erwägt. Präsident Donald Trump soll seinen Stellvertreter bereits ermächtigt haben, neue Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufzunehmen.

Eine diplomatische Annäherung zwischen Washington und Teheran könnte die Ölpreise beruhigen und dadurch Inflationssorgen in den USA abschwächen. Davon könnten auch Bitcoin und andere Kryptowährungen profitieren, sofern die Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik die Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen stärkt.