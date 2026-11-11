Trump Media profitiert kräftig von der Entwicklung seiner Kryptowährungen. Die engen Verbindungen des US-Präsidenten zur Krypto-Branche bleiben jedoch umstritten.

So viel verdient Trump Media mit Krypto: Politische Kritik wächst weiter

So viel verdient Trump Media mit Krypto: Politische Kritik wächst weiter

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Trump Media erzielt im dritten Quartal 2026 einen hohen Gewinn, hauptsächlich durch Krypto-Bestände. â³

Politische Kritik wächst aufgrund möglicher Interessenkonflikte rund um Donald Trump und seine Krypto-Geschäfte. â³

Trotz des Gewinns bleibt das operative Geschäft weiterhin defizitär. â³

Die Abhängigkeit von Krypto-Märkten zeigt sich in starken Schwankungen der Geschäftszahlen.

Die Trump Media & Technology Group hat im dritten Quartal 2026 einen überraschend hohen Gewinn erzielt, der allerdings größtenteils auf die Wertentwicklung ihrer Krypto-Bestände zurückzuführen ist. Die Muttergesellschaft von Truth Social meldete einen Überschuss von 409,7 Millionen US-Dollar, nachdem im zweiten Quartal noch ein Verlust von 238,1 Millionen US-Dollar angefallen war.

Aus digitalen Vermögenswerten und Beteiligungspapieren verbuchte Trump Media Gewinne von insgesamt 496,1 Millionen US-Dollar, wobei allein 378,1 Millionen US-Dollar auf Kryptowährungen einschließlich hinterlegter Bestände entfielen. Ende September hielt das Unternehmen 4.264 Bitcoin und hatte weitere 11.385 BTC im Rahmen seiner Optionsstrategie verpfändet. Da die Bestände quartalsweise zum aktuellen Marktwert bewertet werden, können bereits größere Kursschwankungen das ausgewiesene Ergebnis erheblich verändern.

Trumps Krypto-Geschäfte sorgen für politischen Widerstand

Obwohl Trump Media einen dreistelligen Millionengewinn meldete, schrieb das operative Geschäft weiterhin rote Zahlen. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 12,3 Millionen US-Dollar, während der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 205 Prozent auf drei Millionen US-Dollar stieg. Zum Wachstum trugen vor allem Abonnements für den Streamingdienst Truth+ und das Datenprodukt Truth API bei.

Wie stark die Geschäftszahlen von den Finanzanlagen abhängen, zeigte bereits das zweite Quartal, als dieselben Bestände einen nicht realisierten Verlust von 190,4 Millionen US-Dollar verursacht hatten. Auch der jüngste Überschuss reicht nicht aus, um die früheren Verluste vollständig auszugleichen. Für die ersten neun Monate 2026 weist Trump Media weiterhin einen Nettoverlust von 234,2 Millionen US-Dollar aus.

Politisch sorgen die Krypto-Geschäfte aus dem Umfeld des US-Präsidenten wiederholt für Kritik, da Donald Trump seit seinem zweiten Amtsantritt immer wieder mit Vorwürfen möglicher Interessenkonflikte konfrontiert wird. Insbesondere die finanziellen Verbindungen seiner Familie zur Krypto-Branche werden von politischen Gegnern hinterfragt, die eine Vermischung privater Geschäftsinteressen mit dem Präsidentenamt befürchten.