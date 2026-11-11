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Bitcoin vor der Trendwende? Gefährliche Warnsignale und ein Funken Hoffnung

Der Kursrutsch setzt Bitcoin-Anleger und Miner zunehmend unter Druck. Einige Großinvestoren nutzen die Schwäche jedoch für Zukäufe und wecken damit Hoffnung auf eine Trendwende.

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Viele kurzfristige Bitcoin-Anleger liegen nach dem Kursrutsch im Verlust

Beitragsbild: Shutterstock

 | Viele kurzfristige Bitcoin-Anleger liegen nach dem Kursrutsch im Verlust

Die größte Kryptowährung der Welt notiert wieder unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 75.000 US-Dollar und der Blick auf die On-Chain-Daten sorgt für ein eher durchwachsenes Bild. Die Kurzzeithalter befinden sich mit ihren Coins zum Großteil im Verlust und langfristige Bestände schrumpfen. Außerdem verdienen die Miner immer weniger mit der Sicherheit des Netzwerkes.

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