Die größte Kryptowährung der Welt notiert wieder unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 75.000 US-Dollar und der Blick auf die On-Chain-Daten sorgt für ein eher durchwachsenes Bild. Die Kurzzeithalter befinden sich mit ihren Coins zum Großteil im Verlust und langfristige Bestände schrumpfen. Außerdem verdienen die Miner immer weniger mit der Sicherheit des Netzwerkes.
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