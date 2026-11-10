Seit der Übernahme hat Ripple Prime seinen Umsatz verdreifacht. Nun soll ein neuer Chef das Wachstum fortsetzen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple steht vor einem Führungswechsel nach der milliardenschweren Übernahme von Hidden Road. â³

Marc Asch verlässt das Unternehmen, sein Nachfolger Noel Kimmel übernimmt die Leitung von Ripple Prime. â³

Ripple Prime hat sich seit der Übernahme stark entwickelt und plant, Teile der Handelsabwicklung auf den XRP Ledger zu verlagern. â³

Der neue Chef Kimmel hat bereits eine Anleiheplatzierung über 275 Millionen US-Dollar zur Finanzierung des Wachstums angekündigt.

Nur ein Jahr nach der milliardenschweren Übernahme von Hidden Road steht bei Ripple ein Führungswechsel bevor. Marc Asch, Gründer des Finanzdienstleisters und bisheriger Chef von Ripple Prime, wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen und sein Nachfolger steht bereits fest.

Ripple Gründer verlässt Unternehmen nach Milliardenübernahme

Wie ein Unternehmenssprecher bestätig, möchte sich Asch künftig neuen beruflichen Möglichkeiten widmen und Noel Kimmel, der bereits als Senior Vice President und Präsident von Ripple Prime tätigt ist, übernimmt seine Aufgaben.

Today, @Ripple announced the acquisition of Hidden Road for $1.25B, one of the largest deals ever in the crypto space. But the price tag isn’t what’s most important – it’s that this deal marks a once-in-a-lifetime opportunity for crypto to access the largest and most trusted… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) April 8, 2025

Der bisherige Prime-Chef hatte 2018 die Firma Hidden Road gegründet und zu einem wichtigen Finanzdienstleister für institutionelle Investoren aufgebaut. Im April 2025 kündigte Ripple schließlich die Übernahme für 1,25 Milliarden US-Dollar an, die im Oktober abgeschlossen und woraufhin die Firma anschließend in Ripple Prime umbenannt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt wickelte der Dienstleister jährlich Transaktionen im Wert von drei Billionen US-Dollar für mehr als 300 institutionelle Kunden ab und richtete sich vor allem an Banken und andere Großinvestoren.

Prime wächst trotz Führungswechsel

Ihnen ermöglicht Prime unter anderem den Handel mit Kryptowährungen und die Finanzierung ihrer Geschäfte. Der neue Prime-Chef Kimmel kennt die Unternehmenssparte bereits gut. Erst im August verkündete Prime unter seiner Führung eine Anleiheplatzierung über 275 Millionen US-Dollar, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Außerdem konnte sich das Unternehmen seit der Übernahme im Jahresvergleich fast verdreifachen.

Doch auch für das XRP-Ökosystem könnte die Sparte langfristig an Bedeutung gewinnen. Immerhin plant der Mutterkonzern, Teile der Handelsabwicklung auf den XRP Ledger zu verlagern und setzt seinen Stablecoin RLUSD bereits als Sicherheit für bestimmte Finanzgeschäfte ein.