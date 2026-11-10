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Abschied nach nur einem Jahr 

Ripple verliert Chef seines 1,25-Milliarden-Dollar-Zukaufs

Seit der Übernahme hat Ripple Prime seinen Umsatz verdreifacht. Nun soll ein neuer Chef das Wachstum fortsetzen.

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Beitragsbild: picture alliance

 | Bei Ripple Prime steht zum Jahresende ein Führungswechsel an

Nur ein Jahr nach der milliardenschweren Übernahme von Hidden Road steht bei Ripple ein Führungswechsel bevor. Marc Asch, Gründer des Finanzdienstleisters und bisheriger Chef von Ripple Prime, wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen und sein Nachfolger steht bereits fest.

Ripple Gründer verlässt Unternehmen nach Milliardenübernahme

Wie ein Unternehmenssprecher bestätig, möchte sich Asch künftig neuen beruflichen Möglichkeiten widmen und Noel Kimmel, der bereits als Senior Vice President und Präsident von Ripple Prime tätigt ist, übernimmt seine Aufgaben.

Der bisherige Prime-Chef hatte 2018 die Firma Hidden Road gegründet und zu einem wichtigen Finanzdienstleister für institutionelle Investoren aufgebaut. Im April 2025 kündigte Ripple schließlich die Übernahme für 1,25 Milliarden US-Dollar an, die im Oktober abgeschlossen und woraufhin die Firma anschließend in Ripple Prime umbenannt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt wickelte der Dienstleister jährlich Transaktionen im Wert von drei Billionen US-Dollar für mehr als 300 institutionelle Kunden ab und richtete sich vor allem an Banken und andere Großinvestoren.

Prime wächst trotz Führungswechsel

Ihnen ermöglicht Prime unter anderem den Handel mit Kryptowährungen und die Finanzierung ihrer Geschäfte. Der neue Prime-Chef Kimmel kennt die Unternehmenssparte bereits gut. Erst im August verkündete Prime unter seiner Führung eine Anleiheplatzierung über 275 Millionen US-Dollar, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Außerdem konnte sich das Unternehmen seit der Übernahme im Jahresvergleich fast verdreifachen.

Doch auch für das XRP-Ökosystem könnte die Sparte langfristig an Bedeutung gewinnen. Immerhin plant der Mutterkonzern, Teile der Handelsabwicklung auf den XRP Ledger zu verlagern und setzt seinen Stablecoin RLUSD bereits als Sicherheit für bestimmte Finanzgeschäfte ein.

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