App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Das Spiel mit Uhr 

Jede Nacht verschwinden 290 Millionen Dollar und kehren zurück: Das Rätsel um einen Krypto-Wal

Auf Aave springt der USDC-Kreditzins immer zur gleichen Zeit auf fast 14 Prozent. Wer dann abheben will, geht womöglich leer aus.

|
BTC-ECHO bei Google bevorzugen
Ein Buckelwal schwimmt unter Wasser im tiefblauen Licht des Ozeans, seine langen Brustflossen und seine strukturierte Haut sind deutlich zu erkennen. Er gleitet mit einer geheimnisvollen Anmut, die an Kryptos stille Stärke erinnert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ein unbekannter Krypto-Wal verschiebt seit über einem Jahr jede Nacht Stablecoins im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar

Wenn in Deutschland die meisten Menschen schlafen, beginnt für einen unbekannten Krypto-Großinvestor offenbar erst die eigentliche Arbeit. Seit über einem Jahr transferiert er jede Nacht Hunderte Millionen US-Dollar in Stablecoins auf andere Wallets und wenige Minuten später ist das Geld wieder da, wo es herkam. Hinter den Überweisungen könnte ein ungewöhnlicher Trick stecken, der dem Wal theoretisch Millionenerträge beschert.

400 Nächte, immer dasselbe Spiel

Bei dem DeFi-Kreditprotokoll Aave steigt der Anteil verliehener USDC seit fast 400 Nächten immer zur selben Uhrzeit sprunghaft an und normalisierte sich im Anschluss wieder. Die Analysefirma Bitquery verfolgte die Transaktionen und fand ein Netzwerk miteinander verbundener Wallets. Immer eine halbe Stunde vor Mitternacht UTC beziehungsweise gegen 0.30 Uhr deutscher Winterzeit, zieht der Investor Gelder aus Aave und dem Stablecoin-Projekt Sky ab, das früher MakerDAO hieß. Im Oktober waren es durchschnittlich 290 Millionen US-Dollar pro Nacht, von denen 154 Millionen US-Dollar aus Sky und der Rest aus Aave stammt.

Die Gelder werden dann in USDC umgewandelt und durch mehrere Wallets geschleust, bis sie auf einer Adresse zusammenlaufen. Sobald die Uhr 00.00 UTC zeigt, wird der gesamte Betrag wieder zurückgeschickt und in den ursprünglichen Anlagen eingesetzt. Dabei dauert der gesamte Rundlauf durchschnittlich gerade einmal 37 Minuten und die letzte Wallet auf der alle Coins zusammenlaufen, hält die Gelder für nur 21 Minuten.

Ein Millionen-Trick bei Coinbase?

Die Analysten von Bitquery vermuten dahinter eine Renditestrategie, bei der die finanziellen Mittel bei Aave oder Sky liegen, um dort von Kurssteigerungen zu profitieren und im Anschluss durch die kurzzeitige Umwandlung zu USDC von Belohnungsprogrammen bei Coinbase zu profitieren. Die Krypto-Börse bietet ihren institutionellen Kunden nämlich eine jährliche Rendite von bis zu 3,4 Prozent für gehaltene USDC-Bestände an.

Sollte dafür eine Momentaufnahme um Mitternacht für die Bestimmung des Guthabens entscheidend sein, könnte der Wal mit seinen kurzfristigen Millionentransfers große Zusatzerträge erzielen. Damit hätte der Wal seit Juli 2024 theoretisch Belohnungen von bis zu 17,4 Millionen US-Dollar erhalten.

Liquidität bei Aave beinahe aufgebraucht

Für die anderen Nutzer des Kreditprotokolls Aave hatte das ständige Hin und Her des Krypto-Wals in der Vergangenheit allerdings auch schon spürbare Auswirkungen. Üblicherweise hinterlegen die Anleger USDC und die Kreditnehmer leihen sich einen Teil davon. Der nicht verliehene Rest muss verfügbar bleiben, damit Anleger ihr Geld jederzeit abziehen können.

Der Kreditzins für USDC bei Aave springt kurz vor Mitternacht UTC immer in die Höhe I Aavescan

Im Oktober stieg die Auslastung des untersuchten Aave-USDC-Pools durch die Transfers jedoch von 94 auf 99,6 Prozent und erreichte an sechs Nächten sogar 100 Prozent. Damit war zeitweise kein frei verfügbares USDC mehr vorhanden. Wer in dieser Phase Geld abheben wollte, musste womöglich auf neue Einzahlungen oder Rückzahlungen von Kreditnehmern warten. Zudem stieg der annualisierte Kreditzins für wenige Minuten von 4,5 auf 13,8 Prozent, bevor er nach der Rückkehr der Gelder wieder auf sein Ausgangsniveau fiel.

Wer steckt dahinter?

Wer hinter dem Wallet-Netzwerk steckt, ist bislang noch unbekannt. Bitquery fand aber Überweisungen aus Wallets, die Circle und Coinbase Prime zugeordnet werden sowie Verbindungen zu mehreren großen Handelsplattformen, was auf einen professionellen Handelsdienstleister hindeutet.

Lest auch
Die Favoriten Auf diese Altcoins setzt ein Krypto-Experte mit Blick auf den nächsten großen Bullrun

Die Blockchain-Analysten fanden daneben noch ein zweites Wallet-Netzwerk, welches ähnliche Bewegungen auf der Solana-Chain vollzog. Über 471 Nächte hatte der unbekannte Wal rund um Mitternacht USDC-Bestände verschoben. Am 29. Oktober zog dieser Investor dann 44 Millionen US-Dollar aus Jupiter Lend ab und kehrte nicht wie gewohnt zurück. Am darauffolgenden Tag waren in dem USDC-Kreditpool zeitweise nur noch 88,89 Dollar sofort auszahlbar, obwohl die Anleger noch Ansprüche in Höhe von 416 Millionen US-Dollar hatten. Eine Verbindung zwischen den beiden Wallet-Gruppen gibt es dem Anschein nach aber wohl nicht.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Donald Trump steht umgeben von mehreren Männern in Anzügen an einem Rednerpult mit dem Siegel des US-Präsidenten
Midterms und die FolgenWas die Midterm-Wahlen für die US-Krypto-Regulierung bedeuten
Goldene Bitcoin-Münze im Vordergrund, dahinter die Logos der Sparkasse und Volksbank auf einer dunklen Bankfassade.
"Wir werden weder aktiv beraten, noch Marketing machen"Krypto-Handel bei Sparkasse und Volksbank boomt: Was Anleger jetzt wissen müssen
Eine physische Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der schwankende Ethereum-Finanzcharts anzeigt
KursanalyseEthereum-Analyse: Droht ein Rückfall unter 2.000 US-Dollar?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
1,05
10.08%
Pi Network
0,062313
6.55%
Lighter
2,99
5.90%
Gram (prev. Toncoin)
0,980265
5.76%
Midnight
0,036934
4.13%
Jupiter
0,225672
1.32%
XDC Network
0,026901
1.09%
Ether.fi
0,559672
0.70%
Gate
8,71
0.66%
LayerZero
1,33
0.60%
Rain
0,003369
-17.62%
Arbitrum
0,141493
-12.84%
Pearl
1,27
-12.34%
Zcash
945,39
-10.60%
Quant
159,66
-9.14%
Venice Token
17,13
-8.55%
Aave
109,34
-7.12%
Monero
494,53
-6.87%
Avalanche
7,31
-6.62%
Pieverse
1,76
-5.97%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren