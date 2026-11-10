Auf Aave springt der USDC-Kreditzins immer zur gleichen Zeit auf fast 14 Prozent. Wer dann abheben will, geht womöglich leer aus.

Jede Nacht verschwinden 290 Millionen Dollar und kehren zurück: Das Rätsel um einen Krypto-Wal

Jede Nacht verschwinden 290 Millionen Dollar und kehren zurück: Das Rätsel um einen Krypto-Wal

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein unbekannter Krypto-Großinvestor transferiert jede Nacht Millionen in Stablecoins und zurück. â³

Die Strategie könnte theoretisch hohe Renditen durch kurzfristige Umwandlungen bei Coinbase ermöglichen. â³

Wenn in Deutschland die meisten Menschen schlafen, beginnt für einen unbekannten Krypto-Großinvestor offenbar erst die eigentliche Arbeit. Seit über einem Jahr transferiert er jede Nacht Hunderte Millionen US-Dollar in Stablecoins auf andere Wallets und wenige Minuten später ist das Geld wieder da, wo es herkam. Hinter den Überweisungen könnte ein ungewöhnlicher Trick stecken, der dem Wal theoretisch Millionenerträge beschert.

400 Nächte, immer dasselbe Spiel

Bei dem DeFi-Kreditprotokoll Aave steigt der Anteil verliehener USDC seit fast 400 Nächten immer zur selben Uhrzeit sprunghaft an und normalisierte sich im Anschluss wieder. Die Analysefirma Bitquery verfolgte die Transaktionen und fand ein Netzwerk miteinander verbundener Wallets. Immer eine halbe Stunde vor Mitternacht UTC beziehungsweise gegen 0.30 Uhr deutscher Winterzeit, zieht der Investor Gelder aus Aave und dem Stablecoin-Projekt Sky ab, das früher MakerDAO hieß. Im Oktober waren es durchschnittlich 290 Millionen US-Dollar pro Nacht, von denen 154 Millionen US-Dollar aus Sky und der Rest aus Aave stammt.

this @aave usdc utilization chart kept catching my eye. at first i thought it was a bug in my code.



nope.



the spikes kept happening around midnight. every night.



i followed the money. it looks like a whale gaming @coinbase / @circle's usdc rewards. pic.twitter.com/z1D11OAoFV — wavey (@wavey0x) October 27, 2026

Die Gelder werden dann in USDC umgewandelt und durch mehrere Wallets geschleust, bis sie auf einer Adresse zusammenlaufen. Sobald die Uhr 00.00 UTC zeigt, wird der gesamte Betrag wieder zurückgeschickt und in den ursprünglichen Anlagen eingesetzt. Dabei dauert der gesamte Rundlauf durchschnittlich gerade einmal 37 Minuten und die letzte Wallet auf der alle Coins zusammenlaufen, hält die Gelder für nur 21 Minuten.

Ein Millionen-Trick bei Coinbase?

Die Analysten von Bitquery vermuten dahinter eine Renditestrategie, bei der die finanziellen Mittel bei Aave oder Sky liegen, um dort von Kurssteigerungen zu profitieren und im Anschluss durch die kurzzeitige Umwandlung zu USDC von Belohnungsprogrammen bei Coinbase zu profitieren. Die Krypto-Börse bietet ihren institutionellen Kunden nämlich eine jährliche Rendite von bis zu 3,4 Prozent für gehaltene USDC-Bestände an.

Sollte dafür eine Momentaufnahme um Mitternacht für die Bestimmung des Guthabens entscheidend sein, könnte der Wal mit seinen kurzfristigen Millionentransfers große Zusatzerträge erzielen. Damit hätte der Wal seit Juli 2024 theoretisch Belohnungen von bis zu 17,4 Millionen US-Dollar erhalten.

Liquidität bei Aave beinahe aufgebraucht

Für die anderen Nutzer des Kreditprotokolls Aave hatte das ständige Hin und Her des Krypto-Wals in der Vergangenheit allerdings auch schon spürbare Auswirkungen. Üblicherweise hinterlegen die Anleger USDC und die Kreditnehmer leihen sich einen Teil davon. Der nicht verliehene Rest muss verfügbar bleiben, damit Anleger ihr Geld jederzeit abziehen können.

Der Kreditzins für USDC bei Aave springt kurz vor Mitternacht UTC immer in die Höhe I Aavescan

Im Oktober stieg die Auslastung des untersuchten Aave-USDC-Pools durch die Transfers jedoch von 94 auf 99,6 Prozent und erreichte an sechs Nächten sogar 100 Prozent. Damit war zeitweise kein frei verfügbares USDC mehr vorhanden. Wer in dieser Phase Geld abheben wollte, musste womöglich auf neue Einzahlungen oder Rückzahlungen von Kreditnehmern warten. Zudem stieg der annualisierte Kreditzins für wenige Minuten von 4,5 auf 13,8 Prozent, bevor er nach der Rückkehr der Gelder wieder auf sein Ausgangsniveau fiel.

Wer steckt dahinter?

Wer hinter dem Wallet-Netzwerk steckt, ist bislang noch unbekannt. Bitquery fand aber Überweisungen aus Wallets, die Circle und Coinbase Prime zugeordnet werden sowie Verbindungen zu mehreren großen Handelsplattformen, was auf einen professionellen Handelsdienstleister hindeutet.

Die Blockchain-Analysten fanden daneben noch ein zweites Wallet-Netzwerk, welches ähnliche Bewegungen auf der Solana-Chain vollzog. Über 471 Nächte hatte der unbekannte Wal rund um Mitternacht USDC-Bestände verschoben. Am 29. Oktober zog dieser Investor dann 44 Millionen US-Dollar aus Jupiter Lend ab und kehrte nicht wie gewohnt zurück. Am darauffolgenden Tag waren in dem USDC-Kreditpool zeitweise nur noch 88,89 Dollar sofort auszahlbar, obwohl die Anleger noch Ansprüche in Höhe von 416 Millionen US-Dollar hatten. Eine Verbindung zwischen den beiden Wallet-Gruppen gibt es dem Anschein nach aber wohl nicht.