Seit Jahresbeginn gleicht der Burn gerade einmal 2,4 Prozent der neuen Ether aus. Grund zur Sorge sieht Buterin darin aber nicht.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Vitalik Buterin hinterfragt die Grundlage des Wertes von ETH und die Rolle der Transaktionsgebühren. â³

Die aktuelle Gebührenverbrennung reicht nicht aus, um das Angebot signifikant zu reduzieren.

Buterin sieht den eigentlichen Wert von Ether in seiner Funktion als Wertspeicher. â³

Eine stärkere Zentralisierung könnte negative Auswirkungen auf die Einnahmen der Validatoren haben.

In einem kürzlich veröffentlichten X-Beitrag erklärt Ethereum-Gründer Vitalik Buterin, dass die Vernichtung von Transaktionsgebühren keine so tragfähige Grundlage für den Wert von ETH gewesen sei wie angenommen. Seit dem London-Update 2021 wird durch EIP-1559 ein Teil der Gebühren verbrannt. Übersteigt die vernichtete Menge die Ausgabe neuer ETH, welche an die Validatoren ausgegeben werden, schrumpft das Angebot. Daraus entstand das Narrativ des „Ultrasound Money“, bei dem Ether mit steigender Netzwerknutzung immer knapper wird.

Diese Schlussfolgerung hält Buterin allerdings für fragwürdig. Viele der hohen Gebühren vergangener Jahre stammten aus spekulativen Geschäften mit NFTs und anderen Krypto-Anwendungen. Außerdem würde diese Aktivität bei einem Crash des ETH-Kurses deutlich nachlassen, weshalb sich kein verlässlicher Mindestwert für ETH ableiten lässt. Hinzu kommt, dass der Burn aktuell nur 21.100 ETH seit Jahresbeginn vernichtet hat, was bei 888.000 neu ausgegebenen Coin lediglich einem 2,4-prozentigen Emissionsausgleich entspricht.

Was Ethereum wertvoll machen soll

Nach Ansicht von Buterin müssen sich die Anleger aber keine Sorgen machen, wenn die Gebührenverbrennung dauerhaft weniger als zehn Prozent der neu ausgegebenen ETH entspricht. Eine Ausrichtung auf möglichst hohe Gebühren könnte der Kryptowährung seiner Ansicht nach sogar schaden. Um die damalige Marktkapitalisierung von 270 Milliarden US-Dollar allein durch den Burn zu rechtfertigen, müsste das Netzwerk laut Buterin ähnlich wie ein internationaler Großkonzern agieren. Dafür wären unter anderem zusätzliche Entwicklungsausgaben von jährlich 700.000 ETH notwendig, was die Einnahmen der Validatoren um etwa zwei Drittel reduzieren könnte. Zudem müsste die Entwicklung des Netzwerkes viel stärker zentral gesteuert werden.

Expanding on why I believe "ETH as store of value (SoV)" makes much more sense to focus on than "ETH as fee-burning token".



Three primary reasons:



1. ETH as fee-burning token never was as strong as it seemed

2. Optimizing for ETH as fee-burning token would demand Ethereum and… — vitalik.eth (@VitalikButerin) November 8, 2026

Den eigentlichen Wert von Ether sieht er deshalb in seiner Funktion als Wertspeicher und den grundlegenden Eigenschaften der Blockchain. Aber auch die zunehmende Tokenisierung könnte ETH attraktiver machen. da sich die Kryptowährung als Sicherheit für Finanzgeschäfte einsetzen lässt.