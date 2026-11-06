App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,27 T
Hyperliquid-Kurs69,56 -2.44%
Bitcoin-Kurs67.375,57 -1.50%
Ethereum-Kurs1.982,49 -2.33%
XRP-Kurs1,06 -5.07%
BNB-Kurs617,84 -0.16%
Hyperliquid-Kurs69,56 -2.44%
Solana-Kurs80,52 -0.81%
TRON-Kurs0,283901 0.62%
Dogecoin-Kurs0,064951 0.34%
Cardano-Kurs0,167027 1.14%
Zcash-Kurs1.203,95 5.55%
Chainlink-Kurs9,72 0.10%
Pi Network-Kurs0,066817 -0.55%
Schadsoftware auf dem eigenen Gerät als Einfallstor 

Über vier Millionen Krypto-Zugänge kompromittiert – Binance ist kein Einzelfall

Fast 12.000 gefälschte Internetadressen geben sich als bekannte Krypto-Marken aus. Doch auch manch offizielle Startseite zeigt Lücken.

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze im Gefängnis

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mehr als vier Millionen Kundenzugänge bei Krypto-Plattformen sind laut einer neuen Studie kompromittiert

Nach dem milliardenschweren Hackerangriff auf Binance zeigt eine neue Studie, die BTC-ECHO vorliegt, wie groß die Sicherheitsrisiken bei Krypto-Anbietern sind. Die Wiener Firma Risikomonitor untersuchte dafür 78 Plattformen und fand mehr als vier Millionen kompromittierte Kundenzugänge.

Mehr als eine Million Binance-Logins betroffen

Allein auf die Krypto-Börse Binance entfallen fast 1,1 Millionen gestohlene Logins, gefolgt von Coinbase mit etwas mehr als 800.000. Verantwortlich dafür ist sogenannte Infostealer-Schadsoftware, die auf den Geräten der Kunden Zugangsdaten abgreift. Solche Programme können Passwörter und aktive Anmeldesitzungen auslesen, sodass Angreifer unter bestimmten Umständen sogar die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen können.

Seit 2011 dokumentiert die Studie außerdem 85 Sicherheits- und Betrugsvorfälle bei 72 der 78 Plattformen und einen finanziellen Schaden von insgesamt 14,8 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind neben klassischen Hackerangriffen auch Datenlecks und Unternehmenspleiten wie die von FTX oder Celsius. Der kürzlich erfolgte Binance-Hack mit einer Schadenssumme in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar Ende Oktober ist dabei der größte erfasste Einzelfall und macht allein schon 42,6 Prozent aller Gelder aus.

Fast 12.000 verdächtige Internetadressen

Neben der Schadsoftware sind gefälschte Webseiten ein großes Sicherheitsproblem für Anleger. Insgesamt identifizierten die Forscher 11.945 Internetadressen, die bekannte Krypto-Marke nachahmen und teilweise fürs Phishing genutzt werden. Doch auch die offiziellen Webseiten der Krypto-Börsen wiesen erhebliche Sicherheitsmängel auf. Von 45 untersuchten Startseiten verfügten neun über keine grundlegenden Schutzfunktionen, die verhindern sollen, dass schädliche Skripte im Browser ausgeführt werden. Unter ihnen waren auch Binance, HTX und Ledger.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Arthur Hayes vor dem US-Kapitol und einer großen goldenen Bitcoin-Münze. Im Hintergrund sind US-Dollar-Scheine zu sehen.
BitMEX-Mitgründer im InterviewArthur Hayes warnt vor Bitcoin-Rückschlag – und verrät, was Anleger jetzt tun sollten
Lars Klingbeil auf Pressekonferenz
Krypto in DACH“Nutzung des Kontos aussetzen”: Das bedeutet der neue Plan des BMF für Krypto-Anleger
Drei physische Kryptowährungsmünzen werden in Großaufnahme gezeigt: Ethereum auf der linken Seite, Zcash in der Mitte und Bitcoin auf der rechten Seite.
KursanalyseZcash (ZEC): Folgt nach Richtungslosigkeit jetzt neue Dynamik?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
1,08
15.38%
Pearl
1,47
8.83%
Ether.fi
0,515225
7.82%
Dash
42,83
6.92%
Arbitrum
0,148678
6.55%
Pepe
0,000004
6.00%
Zcash
1.203,95
5.55%
Render
1,43
4.87%
World Liberty Financial
0,041571
4.05%
Beldex
0,066677
3.71%
Bitcoin Cash
238,28
-5.24%
XRP
1,06
-5.07%
Lighter
3,01
-2.65%
Hyperliquid
69,56
-2.44%
Ethereum
1.982,49
-2.33%
Quant
169,40
-2.33%
KuCoin
6,35
-2.10%
Midnight
0,034783
-2.04%
OKB
93,38
-1.87%
WhiteBIT Coin
64,71
-1.86%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren