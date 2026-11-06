App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,27 T
Hyperliquid-Kurs69,56 -2.44%
Bitcoin-Kurs67.375,57 -1.50%
Ethereum-Kurs1.982,49 -2.33%
XRP-Kurs1,06 -5.07%
BNB-Kurs617,84 -0.16%
Hyperliquid-Kurs69,56 -2.44%
Solana-Kurs80,52 -0.81%
TRON-Kurs0,283901 0.62%
Dogecoin-Kurs0,064951 0.34%
Cardano-Kurs0,167027 1.14%
Zcash-Kurs1.203,95 5.55%
Chainlink-Kurs9,72 0.10%
Pi Network-Kurs0,066817 -0.55%
Neuste Erkenntnisse 

Binance-Hacker saßen wochenlang unbemerkt im System

Der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte war wohl keine Sache von Minuten. Sicherheitsforscher zeichnen nach, wie lange die Angreifer vorher Zeit hatten, und finden dasselbe Muster bei weiteren Fällen.

Ludwig Schlick
Teilen
Bitcoin kaufen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Angreifer bewegten sich wochenlang unbemerkt in den Systemen

Die Angreifer hinter dem Binance-Hack hatten offenbar deutlich länger Zugriff als bislang bekannt. Nach Schätzung der gemeinnützigen Sicherheitsorganisation Security Alliance (SEAL) verschaffte sich die mit Nordkorea verbundene Gruppe TraderTraitor bereits im September Zugang zu den Systemen der Börse. Zwischen dem Eindringen und dem eigentlichen Diebstahl am 29. Oktober lagen damit rund acht Wochen.

Nach dem ersten Einbruch könnten sich Angreifer über lange Zeiträume mit hoher Tarnung in fremden Systemen bewegen, schreibt SEAL.

Lest auch
"Früher hat man noch Schecks unterschrieben" Nach Milliarden-Hack bei Binance: Jetzt schaltet sich Donald Trump ein

Dasselbe Muster bei drei weiteren Fällen

Auch bei dem Angriff auf Bitget mit einem Schaden von 388 Millionen US-Dollar, dort hatten die Täter demnach rund sechs Wochen Zugriff. Bei LayerZero waren es ebenfalls sechs Wochen, bevor eine Schwachstelle zum Diebstahl von 293 Millionen US-Dollar bei Kelp DAO führte. Beim AFX-Vorfall über 24 Millionen US-Dollar lagen drei Wochen dazwischen. Unterschiedlich war nur der Einstiegspunkt, denn bei LayerZero diente ein manipulierter Programmiertest als Köder, bei AFX ein eigens angelegtes Software-Verzeichnis, bei Bitget eine bislang unbekannte Lücke in einem Sicherheitsprodukt.

Laut Binance begann der Angriff schon im Juni: Ein Wallet-Entwickler lud manipulierte KI-Software herunter, woraufhin sich die Hacker über gefälschte Bewerbungsgespräche und interne Systeme bis zur Freigabe von Wallet-Transaktionen vorarbeiteten. Nach Angaben der Börse sind inzwischen 98 Prozent der betroffenen Bestände ersetzt, rund 2,85 Milliarden US-Dollar konnten eingefroren oder abgefangen werden. Das FBI schreibt den Angriff ebenfalls TraderTraitor zu, aber Nordkorea weist die Vorwürfe zurück.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Arthur Hayes vor dem US-Kapitol und einer großen goldenen Bitcoin-Münze. Im Hintergrund sind US-Dollar-Scheine zu sehen.
BitMEX-Mitgründer im InterviewArthur Hayes warnt vor Bitcoin-Rückschlag – und verrät, was Anleger jetzt tun sollten
Lars Klingbeil auf Pressekonferenz
Krypto in DACH“Nutzung des Kontos aussetzen”: Das bedeutet der neue Plan des BMF für Krypto-Anleger
Drei physische Kryptowährungsmünzen werden in Großaufnahme gezeigt: Ethereum auf der linken Seite, Zcash in der Mitte und Bitcoin auf der rechten Seite.
KursanalyseZcash (ZEC): Folgt nach Richtungslosigkeit jetzt neue Dynamik?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
1,08
15.38%
Pearl
1,47
8.83%
Ether.fi
0,515225
7.82%
Dash
42,83
6.92%
Arbitrum
0,148678
6.55%
Pepe
0,000004
6.00%
Zcash
1.203,95
5.55%
Render
1,43
4.87%
World Liberty Financial
0,041571
4.05%
Beldex
0,066677
3.71%
Bitcoin Cash
238,28
-5.24%
XRP
1,06
-5.07%
Lighter
3,01
-2.65%
Hyperliquid
69,56
-2.44%
Ethereum
1.982,49
-2.33%
Quant
169,40
-2.33%
KuCoin
6,35
-2.10%
Midnight
0,034783
-2.04%
OKB
93,38
-1.87%
WhiteBIT Coin
64,71
-1.86%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren