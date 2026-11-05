Bitcoin hat keine zentrale Uhr und keine Instanz, die Transaktionen verbindlich sortiert. Trotzdem funktioniert das Netzwerk seit Jahren. Dahinter steckt eine geniale Idee von Satoshi Nakamoto, ohne die digitales Geld zum Problem würde.

Warum Bitcoin ohne diese Erfindung sofort scheitern würde

Warum Bitcoin ohne diese Erfindung sofort scheitern würde

“Time on Bitcoin: This is where I f*** your brain out”, beginnt Strike-CEO und Bitcoin-Maximalist Jack Mallers seinen Vortrag über die Zeit bei Bitcoin. Hinter der provokanten Aussage verbirgt sich eine der wichtigsten Erkenntnisse über die Funktionsweise der Kryptowährung. Denn ohne eine zweifelsfreie Reihenfolge von Transaktionen könnte das Netzwerk nicht zuverlässig feststellen, wem welche Bitcoin gehören. Wie entscheidend diese Frage für Satoshi Nakamoto war, zeigt bereits das Bitcoin Whitepaper: Der Begriff Zeit taucht darin 24 Mal auf.

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