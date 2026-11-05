“Time on Bitcoin: This is where I f*** your brain out”, beginnt Strike-CEO und Bitcoin-Maximalist Jack Mallers seinen Vortrag über die Zeit bei Bitcoin. Hinter der provokanten Aussage verbirgt sich eine der wichtigsten Erkenntnisse über die Funktionsweise der Kryptowährung. Denn ohne eine zweifelsfreie Reihenfolge von Transaktionen könnte das Netzwerk nicht zuverlässig feststellen, wem welche Bitcoin gehören. Wie entscheidend diese Frage für Satoshi Nakamoto war, zeigt bereits das Bitcoin Whitepaper: Der Begriff Zeit taucht darin 24 Mal auf.
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