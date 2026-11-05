Der Erfolg von Ripples Stablecoin RLUSD wirft neue Fragen über die Zukunft von XRP auf. CEO Brad Garlinghouse bezieht dazu Stellung.

Ripple setzt verstärkt auf RLUSD: Wird der eigene Stablecoin für XRP zum Problem?

Ripple setzt verstärkt auf RLUSD: Wird der eigene Stablecoin für XRP zum Problem?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple-Chef Brad Garlinghouse betont, dass der Stablecoin RLUSD keine Konkurrenz zu XRP darstellt. â³

Aktuelle Daten zeigen eine Verschiebung des RLUSD-Angebots zugunsten von Ethereum. â³

Der XRP Ledger hält nur ein Drittel des gesamten RLUSD-Bestands. â³

Fragen zur Attraktivität des XRP Ledgers für Stablecoin-Anwendungen bleiben offen. â³

Ripple-Chef Brad Garlinghouse hat sich erneut zur Rolle des firmeneigenen Stablecoins RLUSD geäußert und dabei betont, dass dieser keine Konkurrenz für XRP darstelle. Vielmehr sollen sich beide Kryptowährungen ergänzen und unterschiedliche Anwendungsfälle bedienen. Allerdings zeigen aktuelle On Chain-Daten, dass der Großteil des RLUSD-Angebots mittlerweile auf Ethereum liegt, obwohl Garlinghouse die Nutzung des Stablecoins auf dem XRP Ledger vorantreiben möchte.

Agreed!



RLUSD isn’t competing with XRP. It’s competing with other stablecoins. Use case matters, and I want those use cases running on the XRPL. — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 3, 2026

Er erklärte auf X, dass RLUSD mit anderen Stablecoins konkurriere und nicht mit XRP. Er wünsche sich, dass entsprechende Anwendungen auf dem XRP Ledger umgesetzt werden, um dessen Nutzung zu fördern. Bereits auf der Swell-Konferenz Ende Oktober hatte Garlinghouse Spekulationen zurückgewiesen, wonach Ripple seinen bisherigen Schwerpunkt auf XRP zugunsten des wachsenden Stablecoin-Geschäfts aufgeben könnte.

Warum Ripples Stablecoin auf Ethereum stärker wächst

Ein Blick auf die Blockchain-Daten offenbart jedoch eine deutliche Verschiebung bei der Verteilung des Stablecoins. Laut DefiLlama beläuft sich das gesamte RLUSD-Angebot auf rund 2,59 Milliarden US-Dollar, von denen etwa 1,72 Milliarden US-Dollar auf Ethereum entfallen. Auf dem XRP Ledger befinden sich dagegen lediglich rund 871 Millionen US-Dollar, womit das Netzwerk nur etwa ein Drittel des gesamten Bestands hält.

Noch Ende Juni hatte der XRP Ledger Ethereum bei der Verteilung von RLUSD vorübergehend überholt, bevor sich das Verhältnis Ende August erneut zugunsten der zweitgrößten Blockchain verschob. Im vergangenen Monat vergrößerte sich der Abstand weiter, da das RLUSD-Angebot auf Ethereum um ungefähr ein Drittel zulegte und der Bestand auf dem XRP Ledger zurückging.

Ein möglicher Grund für die Entwicklung liegt in den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten beider Netzwerke, da Ethereum über einen umfangreicheren DeFi-Markt verfügt. Anwendungen wie das Kreditprotokoll Aave ermöglichen es Investoren, Stablecoins für die Bereitstellung von Liquidität einzusetzen und damit zusätzliche Erträge zu erzielen. Auf dem XRP Ledger fehlt bislang eine vergleichbare native Kreditfunktion, was die Attraktivität des Netzwerks für bestimmte Anwendungen einschränken könnte.

Für XRP-Anleger stellt sich damit die Frage, in welchem Umfang das Wachstum von RLUSD tatsächlich dem XRP Ledger zugutekommt. Zwar werden für Transaktionen auf dem Netzwerk XRP als Gebühren benötigt, doch die Nutzung des Stablecoins auf Ethereum erzeugt keine unmittelbare Nachfrage nach dem Ripple-Token.