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Kursanalyse 

Solana an Schlüsselmarke: Können die Bullen das Ruder herumreißen?

Die Kryptowährung Solana (SOL) steht am Scheideweg. Kann ein Bruch des Aufwärtstrends in letzter Sekunde abgewendet werden? Der Blick auf den Chart verrät alle wichtigen Kursmarken.

Stefan Lübeck
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Ein weißes Solana Emblem mit einem roten Abwärtschart im Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Solana (SOL) notiert an einem wichtigen Kursniveau

Der Altcoin Solana (SOL) musste in den letzten Tagen weiter Federn lassen. Die Aufgabe der 200-Tagelinie hat das Chartbild weiter eingetrübt. Auf Wochensicht notiert der SOL-Kurs gut vier Prozent niedriger bei aktuell 97,14 US‑Dollar. Zwar schließt sich die Highspeed-Blockchain der marktweiten Erholungsbewegung in den letzten Handelsstunden an, jedoch dürften die Bullen das Zepter erst bei Sprung über die folgenden Widerstandsmarken erneut übernehmen können.

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