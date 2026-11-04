Die Kryptowährung Solana (SOL) steht am Scheideweg. Kann ein Bruch des Aufwärtstrends in letzter Sekunde abgewendet werden? Der Blick auf den Chart verrät alle wichtigen Kursmarken.

Solana an Schlüsselmarke: Können die Bullen das Ruder herumreißen?

Solana an Schlüsselmarke: Können die Bullen das Ruder herumreißen?

Der Altcoin Solana (SOL) musste in den letzten Tagen weiter Federn lassen. Die Aufgabe der 200-Tagelinie hat das Chartbild weiter eingetrübt. Auf Wochensicht notiert der SOL-Kurs gut vier Prozent niedriger bei aktuell 97,14 US‑Dollar. Zwar schließt sich die Highspeed-Blockchain der marktweiten Erholungsbewegung in den letzten Handelsstunden an, jedoch dürften die Bullen das Zepter erst bei Sprung über die folgenden Widerstandsmarken erneut übernehmen können.

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