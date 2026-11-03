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Investmentpunk exklusiv 

Gerald Hörhan verrät, wie er sein Vermögen aufbaut – und welche Rolle Bitcoin spielt

Immobilien bilden das Fundament seines Vermögens, Bitcoin ist für ihn eine Ergänzung. Im exklusiven BTC-ECHO Interview erklärt Investmentpunk Gerald Hörhan, worauf es beim Vermögensaufbau wirklich ankommt und welche Fehler Anleger vermeiden sollten.

Dominic Döllel
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Investmentpunk Gerald Hörhan vor gelbem Hintergrund mit Bitcoin-Münzen, Hausschlüsseln und einem Modellhaus als Symbol für Immobilieninvestments.

Beitragsbild: Investmentpunk Academy GmbH und Shutterstock I Fotomontage

 | "Zuerst sollte man sich Fähigkeiten aneignen, mit denen man viel Geld verdienen kann"

Für Gerald Hörhan ist Bitcoin längst ein fester Bestandteil seiner Anlagestrategie. Trotzdem setzt der als Investmentpunk bekannte Unternehmer beim Vermögensaufbau vor allem auf Immobilien. „Immobilien sind für mich das Brot, Bitcoin eher der Kaviar“, sagt er im exklusiven Interview mit BTC-ECHO. Warum er trotz seiner Überzeugung von Bitcoin andere Prioritäten setzt, welche Fehler Anleger aus seiner Sicht vermeiden sollten und weshalb die wichtigste Investition weder Immobilien noch Kryptowährungen betrifft, erklärt Hörhan im Gespräch.

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