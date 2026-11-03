Für Gerald Hörhan ist Bitcoin längst ein fester Bestandteil seiner Anlagestrategie. Trotzdem setzt der als Investmentpunk bekannte Unternehmer beim Vermögensaufbau vor allem auf Immobilien. „Immobilien sind für mich das Brot, Bitcoin eher der Kaviar“, sagt er im exklusiven Interview mit BTC-ECHO. Warum er trotz seiner Überzeugung von Bitcoin andere Prioritäten setzt, welche Fehler Anleger aus seiner Sicht vermeiden sollten und weshalb die wichtigste Investition weder Immobilien noch Kryptowährungen betrifft, erklärt Hörhan im Gespräch.
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