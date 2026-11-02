Die Fusionspläne rund um SpaceX und Tesla nehmen langsam Gestalt an. Elon Musk hat inzwischen bestätigt, dass beide Unternehmen einen möglichen Zusammenschluss prüfen lassen. Daraus könnte einer der wertvollsten Konzerne der Welt entstehen. Doch auch für Bitcoin könnte der Deal einige Folgen haben, schließlich besitzen beide Unternehmen zusammen 30.221 BTC im Wert von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar. Welche konkreten Auswirkungen hätte eine Fusion auf den Bitcoin-Kurs?
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