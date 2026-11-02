Elon Musks Zukunftspläne verschlingen Milliarden. Dabei könnte der Umgang mit den Bitcoin-Reserven noch für Überraschungen sorgen.

Bitcoin-Kurs als Gewinner? Das bedeutet eine Fusion von Tesla und SpaceX

Bitcoin-Kurs als Gewinner? Das bedeutet eine Fusion von Tesla und SpaceX

Die Fusionspläne rund um SpaceX und Tesla nehmen langsam Gestalt an. Elon Musk hat inzwischen bestätigt, dass beide Unternehmen einen möglichen Zusammenschluss prüfen lassen. Daraus könnte einer der wertvollsten Konzerne der Welt entstehen. Doch auch für Bitcoin könnte der Deal einige Folgen haben, schließlich besitzen beide Unternehmen zusammen 30.221 BTC im Wert von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar. Welche konkreten Auswirkungen hätte eine Fusion auf den Bitcoin-Kurs?

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