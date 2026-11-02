App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2,36 T
Hyperliquid-Kurs75,18 -4.34%
Bitcoin-Kurs68.981,05 -1.19%
Ethereum-Kurs2.018,20 -0.53%
XRP-Kurs1,11 -0.83%
BNB-Kurs625,59 -1.66%
Hyperliquid-Kurs75,18 -4.34%
Solana-Kurs82,38 -2.72%
TRON-Kurs0,284459 1.30%
Dogecoin-Kurs0,066140 -2.19%
Cardano-Kurs0,168536 -2.23%
Zcash-Kurs1.047,10 -5.02%
Chainlink-Kurs9,99 -3.12%
Pi Network-Kurs0,068885 0.23%
Weitreichende Folgen 

Bitcoin-Kurs als Gewinner? Das bedeutet eine Fusion von Tesla und SpaceX

Elon Musks Zukunftspläne verschlingen Milliarden. Dabei könnte der Umgang mit den Bitcoin-Reserven noch für Überraschungen sorgen.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin kaufen
Elon Musk vor Bitcoin-Münze, Tesla und SpaceX-Rakete

Beitragsbild: picture alliance I KI-Fotomontage

 | Elon Musk setzt auf Bitcoin – egal, ob Tesla oder SpaceX

Die Fusionspläne rund um SpaceX und Tesla nehmen langsam Gestalt an. Elon Musk hat inzwischen bestätigt, dass beide Unternehmen einen möglichen Zusammenschluss prüfen lassen. Daraus könnte einer der wertvollsten Konzerne der Welt entstehen. Doch auch für Bitcoin könnte der Deal einige Folgen haben, schließlich besitzen beide Unternehmen zusammen 30.221 BTC im Wert von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar. Welche konkreten Auswirkungen hätte eine Fusion auf den Bitcoin-Kurs?

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine XRP-Münze vor einer blauen Zahlentabelle
KursanalyseRipple-Kurs: Droht sich der XRP-Abverkauf auszuweiten?
Eine Bullenstatue steht vor dem Eingang der Wall Street in New York
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Binance-Münze vor aufgebrochenem Trezor
Meinung der RedaktionNach dem Binance-Hack: Wie sicher sind Kryptowährungen noch auf den Börsen?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Tether Gold
3.533,50
1.79%
Stacks
0,294211
1.72%
PAX Gold
3.549,37
1.67%
Bitway
0,980629
1.48%
TRON
0,284459
1.30%
MemeCore
0,759819
1.22%
Beldex
0,064437
1.18%
HTX DAO
0,000002
1.14%
JUST
0,124828
0.85%
Monero
536,76
0.65%
Rain
0,005088
-14.69%
NEAR Protocol
3,49
-9.11%
Venice Token
19,03
-7.76%
Ethena
0,152664
-6.67%
Midnight
0,035758
-6.35%
LayerZero
1,55
-5.67%
Aave
114,51
-5.56%
Pepe
0,000004
-5.52%
Ether.fi
0,518447
-5.35%
Pump.fun
0,003561
-5.20%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren