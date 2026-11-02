Verschiedene Daten vom US-Arbeitsmarkt sowie Quartalszahlen von Apple und weiteren Tech-Unternehmen könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) beendete den Handelsmonat Oktober mit einem Kursabschlag von fast acht Prozent. Im Wochenvergleich verliert der BTC-Kurs infolge des Binance-Hacks knapp drei Prozent auf 77.800 US‑Dollar. Die Top-10 Altcoins Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) notieren auf Wochensicht rund vier Prozent tiefer, Solana (SOL) verliert mehr als sieben Prozent. Die neue Handelswoche dürfte primär von neuen US‑Arbeitsmarktdaten sowie den Quartalszahlen des Tech-Giganten Apple geprägt sein.

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