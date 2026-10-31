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Reserven wachsen deutlich 

Tether meldet 1,5 Milliarden US-Dollar Quartalsgewinn

Tether meldet für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,5 Milliarden US-Dollar. Der USDT-Herausgeber hält zudem inzwischen mehr US-Staatsanleihen als die Vereinigten Arabischen Emirate.

Moritz Draht
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Tether CEO Polo Ardoino

Beitragsbild: picture alliance

 | Tether verdoppelt sein Reservepolster auf knapp acht Milliarden US-Dollar

Tether hat seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Herausgeber des Stablecoins USDT erzielte einen operativen Nettogewinn von 1,5 Milliarden US-Dollar. Deutlich gewachsen ist auch das Reservepolster. Ende September überstiegen die Vermögenswerte des Unternehmens seine Verbindlichkeiten um knapp acht Milliarden US-Dollar. Ende Juni waren es noch 4,1 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt verfügte Tether Ende September über Vermögenswerte von rund 190 Milliarden US-Dollar. Dem standen Verbindlichkeiten von etwa 183 Milliarden US-Dollar gegenüber. Einen großen Teil der Reserven hält das Unternehmen in US-Staatsanleihen. Direkt und indirekt belief sich der Bestand zuletzt auf knapp 130 Milliarden US-Dollar.

Damit hält Tether inzwischen fast so viele US-Staatsanleihen wie Südkorea. Die Bestände der Vereinigten Arabischen Emirate lagen mit 116 Milliarden US-Dollar bereits darunter.

Bitcoin-Bestand wächst weiter

Auch der Wert von Tethers Bitcoin-Bestand ist deutlich gestiegen. Ende September belief er sich auf über 8 Milliarden US-Dollar. Drei Monate zuvor waren es noch weniger als sechs Milliarden US-Dollar.

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BIZ-Studie Stablecoin-Boom: Droht Banken der Abfluss von Einlagen?

In den ersten neun Monaten des Jahres verdiente Tether operativ insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Unternehmens stammen die Erträge vor allem aus US-Staatsanleihen und Repo-Geschäften. USDT bleibt mit einem Anteil von rund 60 Prozent am Stablecoin-Markt der mit Abstand größte Token seiner Art.

Auch Strategy hat seine Bitcoin-Bestände zuletzt weiter ausgebaut. Das Unternehmen hält inzwischen 848.517 BTC und will nach den jüngsten Quartalszahlen weiter zukaufen. Michael Saylor sieht dafür einen Finanzierungsspielraum von bis zu 30 Milliarden US-Dollar. Wie Strategy die nächsten Bitcoin-Käufe finanzieren will, lest ihr hier: Strategy macht 19,5 Milliarden US-Dollar Gewinn

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