Erst vor wenigen Wochen sorgte der Ledger-Skandal mit eingebauten Spionagechips für Aufsehen in der Krypto-Szene, jetzt folgt einer der größten Börsen-Hacks in der Geschichte des Krypto-Marktes. Nachdem die Angreifer Vermögen in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar von der Börse Binance abgezogen haben, wurden die Auszahlungen gestoppt. Nun steht die Frage im Raum, wie sicher die eigenen Coins dort eigentlich noch sind – und, ob die geschädigten Kunden auf ihren Verlusten sitzen bleiben.
Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Flexibel testenJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
ai16z kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in ai16z (AI16Z) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum ai16z (AI16Z) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren