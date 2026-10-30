Während der Krypto-Markt nach dem Binance-Hack die Wunden leckt, legt RUNE deutlich zu. Die Spur der gestohlenen Milliarden führt zu THORChain.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… THORChain verzeichnet einen Kursanstieg, während der Binance-Hack die Krypto-Märkte erschüttert. â³

Hacker haben offenbar gestohlene Gelder über THORChain transferiert, was Spekulationen über den RUNE-Kurs anheizt. â³

Während der Krypto-Markt nach dem milliardenschweren Binance-Hack unter Schock steht, klettert THORChain deutlich nach oben. Auf Tagessicht steigt der RUNE-Kurs um rund acht Prozent auf 0,66 US-Dollar. Für den ungewöhnlichen Kursanstieg könnte es einen pikanten Grund geben: Offenbar haben die Binance-Angreifer einen Teil der gestohlenen Gelder über THORChain bewegt.

Hacker nutzen THORChain – erneut

Bei dem Angriff auf Binance wurden nach Angaben der Krypto-Börse rund 6,3 Milliarden US-Dollar entwendet. Mehrere Blockchain-Analysefirmen vermuten die nordkoreanische Hackergruppe TraderTraitor hinter der Attacke. Laut Onchain-Ermittler ZachXBT wurden Gelder aus dem Binance-Hack und einem früheren Angriff auf Bitget über THORChain transferiert und anschließend auf derselben Ethereum-Adresse zusammengeführt.

Das dezentrale Protokoll ermöglicht den direkten Tausch von Kryptowährungen zwischen verschiedenen Blockchains. Bereits beim Bybit-Hack im Februar 2025 nutzten die Angreifer THORChain, um gestohlene Vermögenswerte zu verschieben. Damals ging es um rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

Ob die Hacker den RUNE-Kurs beflügelt haben, bleibt offen. Die zusätzlichen Transaktionen könnten Spekulationen über steigende Gebühreneinnahmen angeheizt – oder schlicht einen makabren Grund für einen kurzweiligen Pump geliefert haben.

RUNE-Kurs: Wie stabil ist der Anstieg?

Im Vierstundenchart zeigt sich, wie heftig RUNE zuletzt schwankte. Zwischen dem Tagestief bei 0,595 US-Dollar und dem zwischenzeitlichen Hoch von 0,723 US-Dollar liegen mehr als 20 Prozent. Inzwischen hat der Kurs einen Teil der Gewinne wieder abgegeben und notiert bei rund 0,657 US-Dollar.

Damit liegt RUNE weiterhin oberhalb des exponentiell gleitenden Durchschnitts der vergangenen 20 Vierstundenperioden (EMA 20) bei 0,634 US-Dollar. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet mit 59 Punkten auf eine leicht positive Ausgangslage hin. Allerdings hat der Anstieg nach dem ersten Kurssprung an Schwung verloren. Für eine Fortsetzung müsste RUNE zunächst den Widerstand bei 0,68 US-Dollar überwinden. Nach unten bleibt die Marke von 0,634 US-Dollar wichtig.

Bullishes Szenario

Steigt RUNE nachhaltig über 0,68 US-Dollar, könnte der Kurs erneut das Tageshoch bei 0,723 US-Dollar erreichen. Gelingt auch dort der Ausbruch, wären bei anhaltender Nachfrage Kurse zwischen 0,80 und 0,85 US-Dollar denkbar.

Neutrales Szenario

Wahrscheinlicher erscheint zunächst eine Beruhigung nach den starken Schwankungen. Dabei könnte sich RUNE zwischen 0,63 und 0,69 US-Dollar bewegen. Solange der Kurs oberhalb des EMA 20 bei 0,634 US-Dollar bleibt, wäre die kurzfristige Erholung nicht gefährdet.

Bärisches Szenario

Fällt RUNE unter 0,634 US-Dollar, dürfte zunächst das Tagestief bei 0,595 US-Dollar wieder relevant werden. Gibt auch diese Unterstützung nach, könnte sich der Rückgang beschleunigen. Bei einem stärkeren Abverkauf wäre ein Rückfall in Richtung 0,35 US-Dollar möglich.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.