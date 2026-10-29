Wer mit Bitcoin langfristig Vermögen aufbauen will, muss nicht nur den richtigen Einstieg finden. Auch der Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen kann über die Rendite entscheiden. Trading-Experte Florian Sondershausen setzt dabei auf klare Regeln statt kurzfristiger Kursprognosen. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, auf welche Signale er beim Kauf und Verkauf achtet, wie er heute investieren würde und welche Fehler Anleger vermeiden sollten.
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