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Florian Sondershausen im Interview 

Bitcoin kaufen und verkaufen: Diese Strategie nutzt ein Trading-Profi

Wann lohnt sich der Einstieg bei Bitcoin und wann sollten Anleger Gewinne mitnehmen? Trading-Experte Florian Sondershausen erklärt, welche Regeln für ihn entscheidend sind und wie er beim Vermögensaufbau vorgeht.

Dominic Döllel
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Bitcoin kaufen
Krypto-Trading-Experte Florian Sondershausen vor einer goldenen Bitcoin-Münze und einem Kurschart mit roten und grünen Kerzen.

Beitragsbild: Haag Sondershausen Consulting GmbH und Shutterstock I Fotomontage

 | Florian Sondershausen kennt sich mit Krypto-Trading aus

Wer mit Bitcoin langfristig Vermögen aufbauen will, muss nicht nur den richtigen Einstieg finden. Auch der Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen kann über die Rendite entscheiden. Trading-Experte Florian Sondershausen setzt dabei auf klare Regeln statt kurzfristiger Kursprognosen. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, auf welche Signale er beim Kauf und Verkauf achtet, wie er heute investieren würde und welche Fehler Anleger vermeiden sollten.

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