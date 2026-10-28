Der Kurs des Binance Coins (BNB) kann sich im Gegensatz zur Konkurrenz in den letzten 30 Handelstagen verhältnismäßig gut gegen die marktweite Krypto-Korrektur stemmen. Aktuell notiert der BNB-Kurs mit 747 US-Dollar lediglich sieben Prozent unterhalb seines Jahreshochs. Die Erholungsbewegung in den letzten Tagen ließ den Altcoin zurück über die 20- und 50-Tagelinie springen. Welche Widerstandsmarken für eine bullishe Trendfortsetzung überwunden werden müssen und ab welcher Marke die Bären das Ruder wieder übernehmen könnten, zeigt diese Kursanalyse.
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