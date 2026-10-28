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Kursanalyse 

BNB-Kursanalyse: Gelingt ein Sprung in Richtung Monatshoch?

Die Kryptowährung Binance Coin (BNB) versucht, die Kursschwäche der letzten Wochen abzustreifen. Folgende Kursniveaus werden mit Blick auf den Chart jetzt relevant.

Stefan Lübeck
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Eine BNB-Kryptowährungsmünze ruht auf einem digitalen Finanzdiagramm, das schwankende grüne Marktlinien und Zahlen anzeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie es mit dem BNB-Kurs in den kommenden Wochen weitergeht

Der Kurs des Binance Coins (BNB) kann sich im Gegensatz zur Konkurrenz in den letzten 30 Handelstagen verhältnismäßig gut gegen die marktweite Krypto-Korrektur stemmen. Aktuell notiert der BNB-Kurs mit 747 US-Dollar lediglich sieben Prozent unterhalb seines Jahreshochs. Die Erholungsbewegung in den letzten Tagen ließ den Altcoin zurück über die 20- und 50-Tagelinie springen. Welche Widerstandsmarken für eine bullishe Trendfortsetzung überwunden werden müssen und ab welcher Marke die Bären das Ruder wieder übernehmen könnten, zeigt diese Kursanalyse.

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