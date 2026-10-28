Die Kryptowährung Binance Coin (BNB) versucht, die Kursschwäche der letzten Wochen abzustreifen. Folgende Kursniveaus werden mit Blick auf den Chart jetzt relevant.

Der Kurs des Binance Coins (BNB) kann sich im Gegensatz zur Konkurrenz in den letzten 30 Handelstagen verhältnismäßig gut gegen die marktweite Krypto-Korrektur stemmen. Aktuell notiert der BNB-Kurs mit 747 US-Dollar lediglich sieben Prozent unterhalb seines Jahreshochs. Die Erholungsbewegung in den letzten Tagen ließ den Altcoin zurück über die 20- und 50-Tagelinie springen. Welche Widerstandsmarken für eine bullishe Trendfortsetzung überwunden werden müssen und ab welcher Marke die Bären das Ruder wieder übernehmen könnten, zeigt diese Kursanalyse.

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