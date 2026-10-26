Die Kryptowährung Solana (SOL) ist auf ein neues Monatstief zurückgefallen. Welche Chartmarke jetzt verteidigt werden muss, zeigt sich mit Blick auf den Chart.

Solana fällt auf Monatstief: Wie tief kann SOL jetzt sinken?

Solana fällt auf Monatstief: Wie tief kann SOL jetzt sinken?

Der Altcoin Solana (SOL) folgt der Korrektur der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) und konsolidierte in den letzten Handelstagen zurück in Richtung der Septembertiefs. Im Wochenvergleich rutschte der SOL-Kurs auf aktuell 102 US-Dollar – ein Abschlag von drei Prozent. Die psychologisch relevante Zone um 100 US-Dollar ist aus Anlegersicht als Schlüsselbereich zu werten. Welche Chartmarken in Folge für Investoren relevant werden dürften, erklärt diese charttechnische Kursanalyse.

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