Der Altcoin Solana (SOL) folgt der Korrektur der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) und konsolidierte in den letzten Handelstagen zurück in Richtung der Septembertiefs. Im Wochenvergleich rutschte der SOL-Kurs auf aktuell 102 US-Dollar – ein Abschlag von drei Prozent. Die psychologisch relevante Zone um 100 US-Dollar ist aus Anlegersicht als Schlüsselbereich zu werten. Welche Chartmarken in Folge für Investoren relevant werden dürften, erklärt diese charttechnische Kursanalyse.
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