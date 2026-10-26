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Kursanalyse 

Solana fällt auf Monatstief: Wie tief kann SOL jetzt sinken?

Die Kryptowährung Solana (SOL) ist auf ein neues Monatstief zurückgefallen. Welche Chartmarke jetzt verteidigt werden muss, zeigt sich mit Blick auf den Chart.

Stefan Lübeck
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Ein Stapel goldfarbener Solana-Kryptowährungsmünzen auf einer dunklen Fläche.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Solana (SOL) versucht, sich gegen den Abverkauf zu stemmen

Der Altcoin Solana (SOL) folgt der Korrektur der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) und konsolidierte in den letzten Handelstagen zurück in Richtung der Septembertiefs. Im Wochenvergleich rutschte der SOL-Kurs auf aktuell 102 US-Dollar – ein Abschlag von drei Prozent. Die psychologisch relevante Zone um 100 US-Dollar ist aus Anlegersicht als Schlüsselbereich zu werten. Welche Chartmarken in Folge für Investoren relevant werden dürften, erklärt diese charttechnische Kursanalyse.

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