Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) beendet die Handelswoche rund zwei Prozent tiefer im Bereich der psychologisch relevanten Marke von 80.000 US-Dollar. In Anbetracht der anhaltenden Schwäche am US-Aktienmarkt gepaart mit steigenden Ölpreisen eine respektable Leistung. Die Top-10 Altcoins Binance Coin (BNB) mit vier Prozent Kursaufschlag sowie Ripple (XRP) mit knapp zwei Prozent Wertzuwachs können im Wochenvergleich leicht hinzugewinnen. Neue Impulse dürften in der kommenden Woche vor allem von den Notenbanken aus den USA, Europa und Japan kommen.
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