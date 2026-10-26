Die Fed-Zinsentscheidung sowie die US-Kerninflationsdaten könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) beendet die Handelswoche rund zwei Prozent tiefer im Bereich der psychologisch relevanten Marke von 80.000 US-Dollar. In Anbetracht der anhaltenden Schwäche am US-Aktienmarkt gepaart mit steigenden Ölpreisen eine respektable Leistung. Die Top-10 Altcoins Binance Coin (BNB) mit vier Prozent Kursaufschlag sowie Ripple (XRP) mit knapp zwei Prozent Wertzuwachs können im Wochenvergleich leicht hinzugewinnen. Neue Impulse dürften in der kommenden Woche vor allem von den Notenbanken aus den USA, Europa und Japan kommen.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.