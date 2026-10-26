Analysten sehen bei XRP weiterhin Chancen auf eine Erholung. Doch dafür muss eine wichtige Unterstützung halten. Welche Kursmarken werden jetzt interessant?

XRP trotz Wallet-Rekord in Schwierigkeiten – Was steckt dahinter?

XRP trotz Wallet-Rekord in Schwierigkeiten – Was steckt dahinter?

Obwohl das XRP Ledger einen neuen Wallet-Rekord verzeichnet und die Spot-ETFs weiterhin Kapital anziehen, kommt der XRP-Kurs bei rund 1,30 US-Dollar kaum vom Fleck. Für zusätzliche Unsicherheit sorgen hohe Börsenzuflüsse und die Zurückhaltung großer Anleger. Droht XRP damit weiterer Verkaufsdruck oder könnte sich der Kurs dennoch erholen?

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