Obwohl das XRP Ledger einen neuen Wallet-Rekord verzeichnet und die Spot-ETFs weiterhin Kapital anziehen, kommt der XRP-Kurs bei rund 1,30 US-Dollar kaum vom Fleck. Für zusätzliche Unsicherheit sorgen hohe Börsenzuflüsse und die Zurückhaltung großer Anleger. Droht XRP damit weiterer Verkaufsdruck oder könnte sich der Kurs dennoch erholen?
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