Ein Bitcoin-Kauf mit geliehenem Geld gilt vielen Anlegern als irrwitziges Risiko, doch Nicole Nowak sieht das anders. Die frühere Data Analystin arbeitet heute selbstständig im Bitcoin-Umfeld und beschäftigt sich seit Jahren damit, wann und wie Fremdkapital sinnvoll eingesetzt werden kann. Im Interview verrät sie, warum sie ihren eigenen Bitcoin-Kauf bewusst vorgezogen hat und weshalb der Einstiegszeitpunkt für die Strategie entscheidend war. Außerdem spricht sie über die Unterschiede zwischen klassischen Konsumentenkrediten und Bitcoin-besicherten Darlehen – und darüber, wann aus dem möglichen Renditehebel eine echte Gefahr wird.
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