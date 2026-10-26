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Nicole Nowak im Interview 

Bitcoin kaufen auf Kredit: Wann der Renditehebel wirklich funktioniert

Fremdkapital kann die Bitcoin-Rendite hebeln – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Nicole Nowak erklärt, wann sich die Rechnung lohnt und welche Fehler Anleger vermeiden sollten.

Tobias Zander
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Bitcoin kaufen
Nicole Nowak und eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Pressebild I KI-Fotomontage

 | Im Gespräch mit BTC-ECHO erläutert Nicole Nowak die Vor- und Nachteile von Bitcoin-Käufen auf Kredit

Ein Bitcoin-Kauf mit geliehenem Geld gilt vielen Anlegern als irrwitziges Risiko, doch Nicole Nowak sieht das anders. Die frühere Data Analystin arbeitet heute selbstständig im Bitcoin-Umfeld und beschäftigt sich seit Jahren damit, wann und wie Fremdkapital sinnvoll eingesetzt werden kann. Im Interview verrät sie, warum sie ihren eigenen Bitcoin-Kauf bewusst vorgezogen hat und weshalb der Einstiegszeitpunkt für die Strategie entscheidend war. Außerdem spricht sie über die Unterschiede zwischen klassischen Konsumentenkrediten und Bitcoin-besicherten Darlehen – und darüber, wann aus dem möglichen Renditehebel eine echte Gefahr wird.

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