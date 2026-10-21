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Netzwerkaktivität zieht an 

Solana überrascht mit starken Onchain-Daten – was steckt dahinter?

Solana wächst trotz der jüngsten Kursverluste kräftig weiter. Neue Onchain-Daten zeigen, wie stark das Netzwerk inzwischen genutzt wird und wo Anleger genauer hinschauen sollten.

Louis Blümlein
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Eine Solana-Münte vor grünem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Rappelt sich der Solana-Kurs auf?

Während der SOL-Kurs zuletzt kräftig unter Druck geraten ist, zeigt sich auf der Blockchain ein ganz anderes Bild. Die Zahl der aktiven Adressen hat deutlich zugelegt und auch bei den Transaktionen ist wieder mehr los. Doch wie viel steckt hinter diesem Wachstum und könnte Solana davon langfristig profitieren? Ein Blick auf die aktuellen Netzwerkdaten zeigt, warum die Entwicklung durchaus Hoffnung macht, aber auch einige Fragen offenlässt.

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