Nach dem Coldcard Hack im Sommer hat der Hersteller jetzt einen Abschlussbericht vorgelegt. Es gab mindestens 15 Prüfungen – doch keine hat den Fehler frühzeitig entdeckt.

Coldcard Hack: Hersteller erklärt, warum der Fehler fünf Jahre unentdeckt blieb

Coldcard Hack: Hersteller erklärt, warum der Fehler fünf Jahre unentdeckt blieb

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Coinkite legt Abschlussbericht zu Coldcard-Hack vor, der massive Sicherheitslücken aufdeckte. â³

Fehler bei Seed-Erzeugung blieb fünf Jahre unentdeckt, trotz mehrfacher Prüfungen.

Angreifer konnten rund 1.778 Bitcoin im Wert von 114 Millionen US-Dollar stehlen. â³

Nutzer müssen alte Seeds neu anlegen, Firmware-Updates bieten keinen Schutz. â³

Im Sommer sorgten Angriffe auf Hardware Wallets des Herstellers Coinkite für massive Bedenken bei Self Custody, hatten doch die Nutzer der sogenannten Coldcard alles richtig gemacht. Jetzt hat Coinkite einen Abschlussbericht vorgelegt.

Bekannt ist: Von März 2021 bis Juli 2026 haben die Hardware Wallets Seeds mit einem Software Zufallsgenerator erzeugt, statt mit dem dafür vorgesehenen Hardware-Generator. Nach Schätzung von Coinkite hatten die Seeds damit nur rund 40 oder 72 Bit Entropie statt der angestrebten 128 Bit. Dadurch konnten die Angreifer rund 1.778,84 Bitcoin im Wert von rund 114 Millionen US-Dollar stehlen.

Richtiger Code war vorhanden

Brisant ist, wie lange der Fehler unentdeckt blieb. Mindestens 15 Prüfungen übersahen ihn, darunter bezahlte Audits und KI-gestützte Reviews. Die Kontrollen bestätigten, dass der Code für den Hardware Generator vorhanden war, nicht aber, ob die Seed-Erzeugung ihn tatsächlich nutzte. “Jede Prüfung, die Coinkite durchführte, beantwortete eine benachbarte Frage statt der entscheidenden”, heißt es im Bericht. Die Seeds sahen normal aus und bestanden statistische Tests. Der Fehler sei “eine stille Ersetzung, kein Laufzeitfehler” gewesen.

Wer den Fehler fand, ist offen. Zwischen der Veröffentlichung des KI-Modells Kimi K3 am 27. Juli und den ersten Diebstählen lagen zwei Tage. KI-gestützte Entdeckung sei deshalb “eine plausible Hypothese, keine Zuschreibung”. Zuletzt hatten KI-Modelle auch mehrere Lücken in Bitcoin Core aufgespürt.

Achtung: Alter Coldcard Seed bleibt unsicher

Bis zum 18. November gingen rund 300 Support-Tickets von 242 Konten ein. Die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte höher liegen, über eine Entschädigung ist noch nicht entschieden. Die Polizei ermittelt, das kanadische Zentrum für Cybersicherheit hat einen eigenen Fall eröffnet.

Wichtig für Nutzer: Ein Firmware-Update repariert keinen alten Seed. Wer ihn auf betroffener Firmware erzeugt hat, muss einen neuen anlegen und seine Bitcoin umziehen. Ausgenommen sind Seeds aus mindestens 50 privaten Würfelwürfen. Welche Versionen betroffen sind, listet Coinkite auf seiner Statusseite. Vorsicht vor angeblichen Hilfsangeboten: Betrüger nutzen die Verunsicherung für Phishing.