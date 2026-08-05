Bitcoin-Self-Custody gilt vielen Krypto-Enthusiasten als Königsweg der Verwahrung. Warum diese Überzeugung trügt und die meisten Anleger besser darauf verzichten sollten.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… "Not your keys, not your coins": Ein zentraler Glaubenssatz der Bitcoin-Community wird hinterfragt. â³

Der Coldcard-Hack zeigt, dass Selbstverwahrung nicht immer Sicherheit garantiert. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

“Not your keys, not your coins” gehört zu den ältesten Glaubenssätzen der Bitcoin-Szene. Der Spruch klingt zunächst logisch. Wer die Private Keys selbst besitzt, schützt sich vor Börsenpleiten, eingefrorenen Konten und dem Zugriff Dritter. Der Coldcard-Fall zeigt allerdings, wie begrenzt diese Kontrolle sein kann.

Coldcard: Alles richtig gemacht und dennoch alles verloren

Bei betroffenen Hardware Wallets erzeugte die Firmware Seeds mit deutlich weniger Zufälligkeit als vorgesehen. Der Fehler bestand bereits beim Anlegen der Wallet. Wer seine Seed Phrase anschließend sauber sicherte, das Gerät offline hielt und keiner anderen Person Zugriff gewährte, konnte trotzdem vom Coldcard-Hack betroffen sein.

Beim Coldcard-Fall lag der entscheidende Fehler außerhalb des eigenen Einflussbereichs. Der Fehler steckte in der Firmware des Herstellers. Für Self-Custody-Befürworter ist das schwer zu schlucken. Sie können alles richtig machen und trotzdem alles verlieren. Von vollständiger Unabhängigkeit kann keine Rede sein. Der Nutzer vertraut weiterhin dem Gerätehersteller, dessen Entwicklern, den verbauten Komponenten und der Firmware. Vieles davon kann er selbst kaum überprüfen.

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Self-Custody ist nur etwas für wenige

Auch wenn es die Bitcoin-Szene anders propagieren mag, ist Self-Custody unabhängig vom Coldcard-Hack nur etwas für die wenigsten Krypto-Anleger. Menschen neigen dazu, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. KI-Tools erleichtern Angreifern inzwischen Social Engineering und automatisierte Attacken. Viele gehen eben doch nicht so sorgsam mit ihren Private Keys um, wie es im Lehrbuch steht.

Zumal sich die Zeiten geändert haben. Vor fünf Jahren mag das Argument für Self-Custody noch deutlich stärker gewesen sein. Damals waren streng regulierte Krypto-Börsen und Verwahrer noch eher die Ausnahme. Heute setzt MiCA in der EU klare Vorgaben für professionelle Krypto-Verwahrer. Deren Verwahrungslösungen liegen auf einem ganz anderen Sicherheitsniveau. Zu glauben, man könne seine Coins sicherer verwahren als BlackRock die Bitcoin seines ETFs bei Coinbase, ist schon sehr ambitioniert.

Politische Unabhängigkeit? Von wegen!

Natürlich kommt an dieser Stelle das Gegenargument, dass es nicht allein um die Sicherheitsinfrastruktur geht. Es geht auch um politische Unabhängigkeit und den Schutz vor dem Zugriff des Staates und der Finanzbehörden. Doch auch diese Unabhängigkeit hat Grenzen. Sobald man seine Coins verkaufen und über einen regulierten Anbieter ins traditionelle Finanzsystem überführen möchte, muss man sich der geltenden Regulatorik unterwerfen. Spätestens dort ist es mit der vollständigen Unabhängigkeit vorbei. Jeder zentralisierte Krypto- und Finanzdienstleister, der innerhalb der EU operiert, muss die regulatorischen Vorgaben einhalten.

Wer seine selbst verwahrten Coins später auf einen Krypto-Dienstleister überträgt, muss sich auf unangenehme Rückfragen und Herkunftsnachweise gefasst machen. Self-Custody allein macht niemanden für das Finanzamt verdächtig. Fehlen jedoch lückenlose Nachweise zur Transaktionshistorie und Haltedauer, kann es schnell unangenehm werden. Staaten haben wenig Interesse an Geldflüssen, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Folglich ist nicht zu erwarten, dass sie Selbstverwahrung besonders bequem machen.

Das heißt nicht, dass Self-Custody keine Vorteile bietet. Das Maß an Unabhängigkeit ist durchaus höher als bei der Verwahrung durch Dritte. Dennoch muss man sich darauf gefasst machen, dass es nicht so konfliktfrei ist, wie man annehmen mag.

Wer größere Summen selbst verwahrt und damit öffentlich in Verbindung gebracht wird, kann zudem zum Ziel von Entführungen und Erpressungen werden. So wurde Ledger-Mitgründer David Balland im Januar 2025 entführt und gefoltert. Die Täter schnitten ihm einen Finger ab.

Self-Custody ist wie Gold im Garten

Genauso wie man physische Goldunzen zu Hause verwahrt und parallel Gold-Wertpapiere besitzt, kann auch Self-Custody Teil einer diversifizierten Verwahrlösung sein. Grundsätzlich sollte man nie seinen gesamten Krypto-Bestand bei einem einzelnen Dienstleister oder auf einer einzelnen Wallet verwahren. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, auch wenn Krypto-Plattformen oder Hardware-Wallet-Hersteller einem das weismachen wollen.

Wer trotzdem bei Self-Custody, ohne Angst vor Hersteller-Fehlern, bleiben möchte, kann auf eine sehr ursprüngliche Variante zurückgreifen, nämlich eine Paper Wallet mit einer vollständig offline und über eine eigene Zufallsquelle erzeugten Seed Phrase. Damit lässt sich zumindest die Abhängigkeit von einem Wallet-Hersteller reduzieren. Mehr Eigenverantwortung geht dann wirklich nicht. Dann nur nicht vergessen, auch für den Erbfall vorzusorgen, sonst können die Coins nach dem eigenen Tod für immer verloren sein.