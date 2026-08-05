Boerse Stuttgart Digital und tradias schließen sich zusammen. Die Fusion soll das Krypto-Geschäft in Europa deutlich stärken.

Boerse Stuttgart baut Krypto-Geschäft aus und peilt Europas Spitze an

Boerse Stuttgart baut Krypto-Geschäft aus und peilt Europas Spitze an

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Boerse Stuttgart und tradias haben ihren Zusammenschluss offiziell abgeschlossen. â³

Ziel ist die Schaffung eines europäischen Infrastrukturanbieters für Kryptowährungen und digitale Assets. â³

Die neue Unternehmenseinheit bietet umfassende Dienstleistungen für institutionelle Kunden an. â³

Das Management-Team besteht aus erfahrenen Führungskräften beider Unternehmen.

Die Boerse Stuttgart Digital und das Handelshaus tradias haben ihren angekündigten Zusammenschluss offiziell abgeschlossen. Nach dem erfolgreichen Inhaberkontrollverfahren entsteht unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group ein neuer europäischer Infrastrukturanbieter für Kryptowährungen und digitale Assets. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand anzubieten.

Mit dem Zusammenschluss verfolgt die Boerse Stuttgart Group ambitionierte Pläne. Das gemeinsame Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und verfügt über Standorte unter anderem in Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Madrid und Dubai. Der Markenname Boerse Stuttgart Digital bleibt bestehen, tradias soll künftig den Bereich Trading verantworten.

Krypto-Geschäft wächst weiter

Die neue Unternehmenseinheit will institutionellen Kunden künftig sämtliche Dienstleistungen rund um Kryptowährungen und digitale Assets anbieten. Das Angebot reicht vom Handel über die Verwahrung und das Staking bis hin zur Tokenisierung. Damit positioniert sich das Unternehmen als vollständig regulierter One Stop Shop für Banken und weitere professionelle Marktteilnehmer.

Geleitet wird die neue Gesellschaft von einem gemeinsamen Managementteam. Dr. Ulli Spankowski, bisher Geschäftsführer von Boerse Stuttgart Digital, und Christopher Beck, Gründer von tradias, übernehmen gemeinsam die Rolle der Co-CEOs. Ergänzt wird das Führungsteam unter anderem durch Roman Schmidt als Chief Commercial Officer sowie Michael Reinhard als Chief Digital Assets Officer.

“Der Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und tradias ist ein Meilenstein auf unserem Weg zur europäischen Nummer eins unter den regulierten Infrastrukturanbietern für Kryptowährungen und digitale Assets. Das gemeinsame Management-Team unserer neuen Unternehmenseinheit wird die Weichen für beschleunigtes Wachstum in ganz Europa stellen“, sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, in einer Pressemitteilung die BTC-ECHO vorliegt.

Zu den Kunden von Boerse Stuttgart Digital zählen bereits die DZ Bank, die DekaBank, Intesa Sanpaolo und Société Générale-FORGE. tradias arbeitet unter anderem mit flatexDEGIRO, der dwpbank sowie mehreren staatlichen Institutionen in Europa zusammen. Durch den Zusammenschluss sollen diese Netzwerke gebündelt und das institutionelle Geschäft weiter ausgebaut werden.