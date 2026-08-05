Die Hoffnung auf eine Einigung im Nahen Osten wächst. Ein mögliches Abkommen zur Straße von Hormus könnte die Stimmung an den Finanzmärkten aufhellen.

Dieser Deal könnte die nächste Krypto-Rallye ins Rollen bringen

Dieser Deal könnte die nächste Krypto-Rallye ins Rollen bringen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… USA, Iran und Oman stehen kurz vor einem Interimsabkommen zur Öffnung der Straße von Hormus.

Bitcoin und Ethereum zeigen stabile Kurse, während institutionelle Investoren in Bitcoin ETFs investieren. â³

Geopolitische Entwicklungen könnten die Finanzmärkte und das Interesse an Krypto beeinflussen.

S&P 500 und Nasdaq erreichen neue Rekordhochs, während Gold ebenfalls ansteigt. â³

Die Straße von Hormus könnte schon bald wieder vollständig für den internationalen Schiffsverkehr geöffnet werden. Nach aktuellen Medienberichten stehen die USA, der Iran und Oman kurz vor einem Interimsabkommen, das den Waffenstillstand festigen und den Weg für neue Gespräche über das iranische Atomprogramm ebnen soll. Eine offizielle Ankündigung wird noch für Mittwoch erwartet.

.@POTUS on Iran: "The Strait is going to be open very soon — or they're gonna hit very hard, and then the Strait is going to be open." pic.twitter.com/Phexz39YE8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 5, 2026

Die mögliche Einigung gilt als wichtiges Signal für die Finanzmärkte, da die Straße von Hormus zu den bedeutendsten Handelsrouten für den globalen Öltransport zählt. Seit Ausbruch des Konflikts schien eine Vereinbarung bereits mehrfach greifbar. Am Ende scheiterten die Gespräche jedoch immer wieder, nachdem eine der beteiligten Seiten erneut Angriffe gestartet und die Verhandlungen damit zurückgeworfen hatte.

Krypto trotzt den Schlagzeilen

Am Krypto-Markt bleiben größere Ausschläge zunächst aus. Bitcoin notiert bei 64.238 US-Dollar und gewinnt im Tagesvergleich 0,60 Prozent. Ethereum fällt leicht um 0,19 Prozent auf 1.868 US-Dollar. Auch bei den großen Altcoins zeigt sich ein ruhiger Handel. Solana wird bei 73,85 US-Dollar gehandelt, XRP bei 1,07 US-Dollar.

In dieser Woche flossen bislang 381,58 Millionen US-Dollar in die Bitcoin ETFs / Quelle: BTC-ECHO

Bei den Spot ETFs blieb das Interesse institutioneller Investoren bestehen. Die US Bitcoin ETFs verzeichneten am Vortag Nettozuflüsse in Höhe von 211,49 Millionen US-Dollar. Bei den Spot Ethereum ETFs kamen weitere 53,75 Millionen US-Dollar hinzu.

Trotz der stabilen Entwicklung liegen die wichtigsten Kryptowährungen weiterhin deutlich unter ihren bisherigen Allzeithochs. Anders präsentiert sich die Lage an den US-Aktienmärkten. Der S&P 500 markierte zuletzt mit 7.736 Punkten ein neues Rekordhoch. Der Nasdaq notiert bei 29.733 Punkten und bewegt sich weiterhin knapp unter seinem Allzeithoch. Auch Gold stieg um 1,84 Prozent auf 4.153 US-Dollar.

Sollten sich die geopolitischen Spannungen weiter entspannen, dürfte sich der Blick der Investoren in den kommenden Tagen wieder stärker auf Konjunkturdaten und die Geldpolitik der US-Notenbank richten.