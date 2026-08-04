In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Ripple XRP immer weniger braucht
- Wie RLUSD den Token verdrängen könnte
- Warum die Nutzung kaum Nachfrage erzeugt
- Warum XRP bedeutungslos werden könnte
Platz sechs in der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen und ein Ökosystem, das sich immer weiter ausdehnt. Auch das Unternehmen hinter XRP wächst längst über sein ursprüngliches Geschäft mit grenzüberschreitenden Zahlungen hinaus. Doch mehr Anwendungen auf dem XRP-Ledger und ein Wachstum des Unternehmens gehen nicht automatisch mit einer größeren Verwendung des XRP-Tokens einher. Seit ihren Anfangsjahren kommt es regelmäßig zu der Frage, ob es den Token überhaupt für die Zahlungsinfrastruktur von Ripple braucht. Durch die Vorstellung der neuen Ripple-Mint-Plattform zur institutionellen Verwaltung des RLUSD-Stablecoins ist die Debatte nach der Sinnhaftigkeit von XRP aktueller denn je.
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