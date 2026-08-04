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Ripple wächst ohne XRP 

Braucht Ripple XRP überhaupt noch? Die unbequeme Wahrheit

Ripple erschließt mit RLUSD und neuen Finanzdiensten immer mehr Geschäftsfelder. Ob davon auch der XRP-Token profitiert, bleibt umstritten.

Jan-Malte Minnerup
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XRP-Münze vor durchwachsenem Chartbild

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ob XRP vom Ripple Wachstum profitiert ist umstritten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Ripple XRP immer weniger braucht
  • Wie RLUSD den Token verdrängen könnte
  • Warum die Nutzung kaum Nachfrage erzeugt
  • Warum XRP bedeutungslos werden könnte

Platz sechs in der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen und ein Ökosystem, das sich immer weiter ausdehnt. Auch das Unternehmen hinter XRP wächst längst über sein ursprüngliches Geschäft mit grenzüberschreitenden Zahlungen hinaus. Doch mehr Anwendungen auf dem XRP-Ledger und ein Wachstum des Unternehmens gehen nicht automatisch mit einer größeren Verwendung des XRP-Tokens einher. Seit ihren Anfangsjahren kommt es regelmäßig zu der Frage, ob es den Token überhaupt für die Zahlungsinfrastruktur von Ripple braucht. Durch die Vorstellung der neuen Ripple-Mint-Plattform zur institutionellen Verwaltung des RLUSD-Stablecoins ist die Debatte nach der Sinnhaftigkeit von XRP aktueller denn je.

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