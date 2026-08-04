Der NEAR-Mitgründer will das Protokoll für die Zukunft vorbereiten und plant einen Fonds. Kann der Kurs wieder steigen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… NEAR-Mitgründer Illia Polosukhin plant einen neuen Fonds zur Stärkung der Tokenökonomie. â³

Der Fonds soll öffentliche Anliegen finanzieren und könnte langfristig die Inflation des Tokens senken. â³

Das Near Protocol will sich für die Zukunft wappnen. Dafür hat NEAR-Mitgründer Illia Polosukhin die Einrichtung eines Protokoll-eigenen Fonds vorgeschlagen. Der Fonds soll die langfristige Nachhaltigkeit der Tokenökonomie stärken und künftig öffentliche Anliegen des Ökosystems finanzieren, etwa die Netzwerksicherheit.

Der Fonds soll sich aus der bestehenden und künftigen Protocol Treasury sowie aus bisherigen und zukünftigen Protokolleinnahmen finanzieren. Die Treasury würde zum Start rund 30 Millionen NEAR umfassen. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Wert von rund 53 Millionen US-Dollar.

“Deutlich stärker auf die langfristige Entwicklung ausgerichteter Ansatz”

Polosukhin begründet den Ansatz mit einer langfristigen Perspektive. Statt Protokolleinnahmen für Token Burns zu verwenden, könne das Netzwerk mit den Erträgen dauerhaft öffentliche Güter finanzieren. Konkret schreibt er in dem Diskussionsbeitrag: “Die Einnahmen des Ökosystems für den Kauf von NEAR zu nutzen und einen Teil der Erträge für öffentliche Güter einzusetzen, ist ein deutlich stärker auf die langfristige Entwicklung ausgerichteter Ansatz.”

Sollte sich das Modell bewähren, könnte NEAR die Inflation schrittweise senken und langfristig zu einem festen Token-Angebot übergehen. Der Vorschlag versteht sich ausdrücklich als Diskussionsgrundlage. In den kommenden zwei Wochen will Polosukhin Rückmeldungen aus der Community und von weiteren Stakeholdern einholen.

Ob sich die Pläne auf den NEAR-Kurs auswirken können, bleibt abzuwarten. Wie sich der Protokoll Coin aktuell schlägt, analysieren wir jetzt.

Near-Kurs: Das bewegt den Coin jetzt

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der NEAR-Kurs in einer Spanne zwischen 1,728 USD und 1,770 USD (High/Low der letzten 6 4h-Candles). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,741 USD und damit etwa 1,8 % über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (~1,710 USD). Nach einem Intraday-Hoch bei 1,763 USD kam es zu einer leichten Korrektur auf 1,741 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 2.273.148.549 USD.

Near im Sinkflug I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (EMA-20 bei 1,716 USD) und bestätigt damit kurzfristig bullische Tendenzen. Die Sequenz zeigt zuletzt höhere Tiefs seit Ende Juli, was eine aufbauende Aufwärtsstruktur signalisiert. Unterstützung liegt bei 1,707 USD; mittelfristige Widerstände finden sich bei 1,770 USD und beim Fibonacci-Start nahe 1,808 USD.

Marktbild wirkt kurzfristig konsolidierend

Der RSI (14) liegt bei etwa 59,34 und signalisiert moderates Kaufinteresse, aber noch keine Überhitzung. Das Kursverhalten nach dem Intraday-Peak zeigt eine Abschwächung des Aufwärtsdrucks im Histogramm, was auf erste Gewinnmitnahmen hindeutet.

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Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 0,124 USD, relativ eng im Vergleich zu vorangegangenen Ausbruchsphasen. Das Marktbild wirkt kurzfristig konsolidierend mit moderater Unsicherheit, solange der Kurs seitwärts um 1,74 USD verläuft.

NEAR-Prognose: Das erwartet Anleger jetzt

Neutrales Szenario: Konsolidierung oberhalb wichtiger Unterstützung

Das wahrscheinlichste Szenario bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen 1,65 und 1,78 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass sich der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 1,716 US-Dollar behauptet und die Unterstützung bei 1,707 US-Dollar verteidigt. Solange der RSI im neutralen Bereich bleibt, dürfte sich NEAR weiter in dieser Handelsspanne bewegen.

Bullisches Szenario: Ausbruch über 1,77 US-Dollar

Ein nachhaltiger Anstieg über 1,77 US-Dollar würde das Chartbild deutlich aufhellen. Bestätigt sich der Ausbruch durch einen Schlusskurs oberhalb dieser Marke und einen steigenden RSI, rückt zunächst der Fibonacci-Widerstand bei 1,808 US-Dollar in den Fokus. Anschließend wäre ein Anstieg in Richtung 2,05 US-Dollar möglich.

Bärisches Szenario: Rückfall unter die Unterstützung

Fällt NEAR per Tagesschluss unter 1,707 US-Dollar, würde sich die kurzfristige Lage eintrüben. Zusätzlichen Verkaufsdruck könnte ein RSI unter 45 sowie ein Bruch des EMA-20 auslösen. In diesem Fall geraten zunächst 1,64 US-Dollar und anschließend die Unterstützung bei 1,571 US-Dollar in den Blick.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.