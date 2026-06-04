Arthur Hayes lobt Hyperliquid und Near in den Himmel – und verkauft nun alles. Wie ehrlich waren seine Aussagen zuvor?

Alles nur vorgetäuscht? Arthur Hayes verkauft Hyperliquid und Near

Alles nur vorgetäuscht? Arthur Hayes verkauft Hyperliquid und Near

Arthur Hayes hat seine Positionen in Hyperliquid und Near Protocol vollständig verkauft. Das teilte der BitMEX-Mitgründer und CIO des Family Offices Maelstrom auf X mit. Als Gründe nannte er unter anderem steigende Energiepreise, anstehende Börsengänge großer KI-Unternehmen sowie die politische Entwicklung in den USA vor den Midterm-Wahlen.

Laut Hayes würden Risikoanlagen in den kommenden Monaten als Folge des Nahostkonflikts weiter unter Druck geraten. Zudem verweist er auf die geplanten Börsengänge mehrerer großer KI-Unternehmen, die seiner Ansicht nach Kapital aus dem Krypto-Markt abziehen könnten. “Time to take profit”, so Hayes.

I just dumped my entire $HYPE and $NEAR position, I will explain why in my essay "Reality Test" dropping next Tuesday.



TLDR:

– Higher energy prices due to Iran war and inventory restocking

– 3 Mega AI IPOs between now and early Q3

– Prediction that Trump goes anti-AI to win… — Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 4, 2026

Für Diskussionen sorgt jedoch der Zeitpunkt. Noch bis vor kurzem äußerte sich Hayes äußerst bullish. Near attestierte er einen “Pump zu neuem Allzeithoch”, dem Hyperliquid-Kurs einen Anstieg auf 150 US-Dollar bis August. Zcash, Hyperliquid und Near bezeichnete er noch Ende Mai auf X als “heilige Dreifaltigkeit”.

Mehrere Nutzer werfen ihm nun vor, die Token zunächst öffentlich beworben und anschließend verkauft zu haben. Einige sprechen auf X von einem Pump-and-Dump.