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KI- und Privacy-Narrativ 

NEAR Protocol: Arthur Hayes erwartet “Pump zu neuem Allzeithoch”

Während der Markt auf Hyperliquid und Zcash starrt, positioniert sich Near als Infrastruktur-Layer für KI-Agenten. Warum NEAR Intents zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnen.

Johannes Dexl
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NEAR Protocol-Kurs1,49 8.75 %
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Arthur Hayes in einem schwarzen T-Shirt sitzt auf einem weißen Stuhl, gestikuliert mit einer Hand und spricht über Krypto vor einem dunklen, blaugrünen Hintergrund.

Beitragsbild: picture alliance

 | Arthur Hayes setzt große Stücke auf Near

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Near Intents zum Gamechanger für die UX wird
  • Warum sich Intents so gut für KI-Agenten eignen
  • Welche Fee-Dynamik Near plötzlich zum Cashflow-Player macht
  • Weshalb Arthur Hayes ausgerechnet Near die Rallye zutraut

Der Krypto-Markt hat in den vergangenen Monaten kaum neue Narrative hervorgebracht, die nachhaltig Kapital anziehen konnten. Viele Sektoren sind ausgelaugt, die Liquidität bleibt schwach. Zwei der wenigen Erzählungen, die nach wie vor funktionieren, sind Künstliche Intelligenz und Privacy. Genau in dieser Schnittmenge positioniert sich Near Protocol. Mithilfe von Near Intents soll das Projekt zum privaten Ausführungs-Layer für KI-Agenten werden. Das derzeitige Wachstum untermauert diese These. Auch Krypto-Experte Arthur Hayes mutiert vor diesem Hintergrund zum NEAR-Bullen und spricht von einer rasanten Kursrallye in Richtung 18 US-Dollar.

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