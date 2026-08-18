Chainlink sichert täglich Milliardenwerte ab. Doch wie stark wird die Infrastruktur bereits beansprucht? Ein Blick unter die Haube zeigt, was das Netzwerk heute leistet – und wo es an seine Grenzen stoßen könnte.

Chainlink im Stresstest: Wie belastbar ist das Netzwerk?

Chainlink im Stresstest: Wie belastbar ist das Netzwerk?

Jüngste Meldungen von Standard Chartered sorgten diese Woche für Aufsehen in der Krypto-Szene: Die britische Großbank traut Chainlink bis 2030 eine 25-fache Kurssteigerung zu, von aktuell rund 8,25 US-Dollar auf 200 US-Dollar. Die Prognose stützt sich auf ein erwartetes 25-faches Wachstum der Protokollgebühren. Interessanter als die Kurszahl selbst ist die Frage, die dahintersteckt: Ist Chainlinks Infrastruktur, technisch wie ökonomisch, überhaupt so gebaut, dass ein solches Wachstum bei den Nutzern und am Ende beim Token ankommt?

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden