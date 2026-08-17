App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Coinbase: 30 € verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
1,95 T
Hyperliquid-Kurs51,33 4.30%
Bitcoin-Kurs54.898,60 0.90%
Ethereum-Kurs1.643,72 1.40%
XRP-Kurs0,867962 0.50%
BNB-Kurs523,02 0.10%
Hyperliquid-Kurs51,33 4.30%
Solana-Kurs65,55 0.60%
TRON-Kurs0,287480 0.50%
Dogecoin-Kurs0,060728 1.10%
Cardano-Kurs0,152136 0.10%
Zcash-Kurs444,20 6.00%
Chainlink-Kurs8,17 0.90%
Pi Network-Kurs0,074882 -0.70%
Marktupdate 

Bitcoin über 63.000 US-Dollar – was jetzt für Krypto wichtig wird

Am Krypto-Markt dominiert zum Wochenstart Zurückhaltung. Nach den ETF-Abflüssen der vergangenen Tage suchen Anleger nach neuen Impulsen.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Bitcoin befindet sich seit Monaten in einer Seitwärtsphase

Rund um die Straße von Hormus blieb es am Wochenende vergleichsweise ruhig. US-Präsident Donald Trump erklärte zwar, die strategisch wichtige Meerenge zu US-Territorium machen zu wollen, größere neue Entwicklungen im Konflikt mit dem Iran blieben jedoch aus.

Lest auch
Größter Podcaster der Welt “Absolut schäbige Krypto-Deals”: Joe Rogan geht harsch mit Donald Trump ins Gericht

Ein wichtiger Termin für den Krypto-Markt folgt am Mittwochabend. Um 20:00 Uhr MESZ veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29. Juli, bei der der Zielkorridor unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen wurde. Drei der zwölf Stimmberechtigten votierten damals für eine Anhebung um 25 Basispunkte. Anleger dürften deshalb genau darauf achten, ob die Protokolle weitere Hinweise auf eine restriktivere Geldpolitik liefern.

Krypto startet mit leichten Gewinnen

Der Krypto-Markt zeigt sich zum Wochenbeginn freundlich. Bitcoin notiert bei 63.410 US-Dollar und gewinnt innerhalb von 24 Stunden 0,69 Prozent. Ethereum steigt um 1,01 Prozent auf 1.900 US-Dollar, während Solana bei 75,44 US-Dollar und XRP bei 1,01 US-Dollar gehandelt werden. Größere Ausreißer unter den Altcoins bleiben bislang aus.

Auch die US-Aktienfutures deuten auf einen leicht positiven Handelsstart hin. Die Futures auf den S&P 500 gewinnen 0,14 Prozent, beim Nasdaq sind es 0,41 Prozent. Der S&P 500 hatte die vergangene Handelswoche bereits nahe seinem Rekordhoch beendet, während der Nasdaq weiterhin oberhalb von 30.000 Punkten notiert.

Trotz jüngster Abflüsse verzeichneten die Produkte im August Zuflüsse von 463,83 Millionen US-Dollar / Quelle: BTC-ECHO

Weniger Unterstützung kam zuletzt von den US Spot ETFs: Aus den Bitcoin ETFs flossen in der vergangenen Woche netto 389,71 Millionen US-Dollar ab. Bei den Ethereum ETFs beliefen sich die Nettoabflüsse auf 2,26 Millionen US-Dollar. Für die laufende Woche wird daher entscheidend sein, ob institutionelle Anleger wieder auf die Käuferseite zurückkehren.

Bitcoin hält sich damit zum Wochenstart oberhalb von 63.000 US-Dollar. Neue Impulse könnten neben den ETF-Flows vor allem vom Fed-Protokoll am Mittwoch ausgehen. Auch die Entwicklung zwischen den USA und dem Iran bleibt ein Unsicherheitsfaktor, insbesondere falls die Straße von Hormus erneut stärker in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung rückt.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Der Schriftzug Bitcoin ist auf dem Display eines Ledger Nano S Hardware Wallets neben einer symbolischen „Bitcoin Münze“ zu sehen.
Das sagt BTC-ECHO Nach Coldcard-Hack: Hat Bitcoin Self-Custody ausgedient?
Eine Bitcoin-Rakete hebt ab in Richtung Mond
Nur ein Traum?Bitcoin-Prognose bis 2030: Warum 1.000.000 Dollar “mathematisch unmöglich” sind
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,311180
20.40%
Ether.fi
0,440136
7.90%
Pump.fun
0,002571
6.30%
Zcash
444,20
6.00%
Morpho
1,78
4.70%
Ondo
0,291934
4.50%
Hyperliquid
51,33
4.30%
World Liberty Financial
0,052309
3.90%
Sky
0,045187
3.80%
Arbitrum
0,065261
3.60%
币安人生 (BinanceLife)
0,408161
-2.20%
Quant
48,39
-2.10%
​​Stable
0,025369
-1.90%
Cosmos Hub
1,25
-1.50%
Shiba Inu
0,000003
-1.30%
Filecoin
0,576382
-1.10%
Gram (prev. Toncoin)
1,15
-0.80%
Pi Network
0,074882
-0.70%
Canton
0,082706
-0.60%
Figure Heloc
0,865369
-0.50%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren