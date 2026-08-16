App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
15 ETH. 15 Gewinner.
$1 gehandelt = 1 Los. Feier mit uns.
1,95 T
Hyperliquid-Kurs49,86 2.00%
Bitcoin-Kurs54.712,73 0.20%
Ethereum-Kurs1.633,35 0.00%
XRP-Kurs0,866233 0.00%
BNB-Kurs524,87 -0.60%
Hyperliquid-Kurs49,86 2.00%
Solana-Kurs65,36 0.10%
TRON-Kurs0,287059 0.20%
Dogecoin-Kurs0,060538 0.00%
Cardano-Kurs0,153003 -1.00%
Zcash-Kurs426,82 1.00%
Chainlink-Kurs8,10 -1.00%
Pi Network-Kurs0,074455 -2.50%
Das sagt BTC-ECHO  

Nach Coldcard-Hack: Hat Bitcoin Self-Custody ausgedient?

Der Hack auf den Wallet-Hersteller Coldcard spaltet die BTC-ECHO-Redaktion. Ist Self-Custody noch zeitgemäß?

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin kaufen
Der Schriftzug Bitcoin ist auf dem Display eines Ledger Nano S Hardware Wallets neben einer symbolischen „Bitcoin Münze“ zu sehen.

Beitragsbild: picture alliance

 | Die Bitcoin-Selbstverwahrung erleidet einen weiteren Rückschlag

“Not your keys, not your coins”, dieser Leitspruch hat den Krypto-Space geprägt wie kaum ein anderer. Der Hack beim Hardware-Wallet-Hersteller Coldcard zeigt nun: Auch die am sichersten geglaubte Form der Krypto-Verwahrung ist nicht unfehlbar – und vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Sollten Anleger sich vom Self-Custody-Gedanken lösen? In der BTC-ECHO-Redaktion sorgt der Vorfall für heftige Diskussionen.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt Christian W. Röhl
Geld richtig anlegenBörsenexperte: “Das ist der größte Fehler beim Vermögensaufbau”
Eine Solana-Münze vor einem Chart
Neue KräfteverteilungSolana statt Bitcoin? Krypto-Profi GSR setzt klar auf SOL
Bitcoin-Friedhof
Stimmung am Tiefpunkt“Krypto ist tot”: Privatanleger sind mit ihrer Geduld am Ende
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,295129
15.60%
Ether.fi
0,443992
7.80%
World Liberty Financial
0,051583
7.00%
币安人生 (BinanceLife)
0,433614
6.50%
LEO Token
8,07
5.20%
Worldcoin
0,316163
3.90%
Lighter
2,02
3.70%
Kaspa
0,022898
3.60%
Morpho
1,74
2.70%
Monero
356,50
2.50%
Beldex
0,068378
-5.20%
OKB
90,95
-3.00%
Pi Network
0,074455
-2.50%
​​Stable
0,026348
-2.50%
Pump.fun
0,002362
-2.30%
Avalanche
5,52
-1.90%
Shiba Inu
0,000003
-1.70%
Polkadot
0,662202
-1.40%
Quant
49,61
-1.30%
Cronos
0,041252
-1.20%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren