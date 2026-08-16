Der Hack auf den Wallet-Hersteller Coldcard spaltet die BTC-ECHO-Redaktion. Ist Self-Custody noch zeitgemäß?

Nach Coldcard-Hack: Hat Bitcoin Self-Custody ausgedient?

Nach Coldcard-Hack: Hat Bitcoin Self-Custody ausgedient?

Das sagt BTC-ECHO

“Not your keys, not your coins”, dieser Leitspruch hat den Krypto-Space geprägt wie kaum ein anderer. Der Hack beim Hardware-Wallet-Hersteller Coldcard zeigt nun: Auch die am sichersten geglaubte Form der Krypto-Verwahrung ist nicht unfehlbar – und vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Sollten Anleger sich vom Self-Custody-Gedanken lösen? In der BTC-ECHO-Redaktion sorgt der Vorfall für heftige Diskussionen.

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