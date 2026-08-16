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Neue Kräfteverteilung 

Solana statt Bitcoin? Krypto-Profi GSR setzt klar auf SOL

GSR schraubt den Bitcoin-Anteil im Core3-Modell deutlich zurück und setzt stärker auf Solana. Was hinter dem überraschenden Wechsel steckt.

Louis Blümlein
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Eine Solana-Münze vor einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Dreht Solana jetzt auf?

Bitcoin ist normalerweise die erste Adresse, wenn größere Anleger im Krypto-Markt etwas defensiver unterwegs sein wollen. Beim Krypto-Handelsunternehmen GSR sieht das aktuell ganz anders aus. In einem kurzfristig ausgerichteten Modell bekommt Solana inzwischen mehr als doppelt so viel Gewicht wie Bitcoin. Dahinter steckt allerdings keine langfristige Prognose, sondern vor allem die bessere Entwicklung von SOL in den vergangenen Tagen.

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