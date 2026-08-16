Die 1-Dollarmarke ist gefallen, der XRP-Kurs rutscht weiter nach unten. Diese Chartmarken werden für Ripple-Investoren jetzt entscheidend.

XRP-Kurs fällt unter 1 US-Dollar: Wie stark korrigiert der Ripple-Coin noch?

XRP-Kurs fällt unter 1 US-Dollar: Wie stark korrigiert der Ripple-Coin noch?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP-Kurs fällt unter die psychologisch wichtige Marke von 1 US-Dollar. â³

Trotz negativer Stimmung zeigt die Blockchain eine steigende Netzwerkaktivität.

Technische Analyse deutet auf mögliche Unterstützungen und Widerstände hin. â³

Prognosen für den Kursverlauf bleiben neutral bis leicht bärisch. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Stimmung rund um XRP ist so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Neue Daten von Santiment zeigen, dass die Zahl negativer Kommentare auf X, Reddit, Telegram und anderen Social-Media-Plattformen ein Drei-Monats-Hoch erreicht hat. Zudem schwankt XRP rund um die psychologisch wichtige Marke von 1 US-Dollar – ein Niveau, das den Druck auf Anleger zusätzlich erhöht, und am Sonntagmittag erneut unterschritten wurde.

Allerdings sendet die Blockchain ein gegensätzliches Signal. Mit 49.929 aktiven Adressen innerhalb von 24 Stunden erreichte die Netzwerkaktivität den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Obwohl die Stimmung kippt, zieht die tatsächliche Nutzung also an. Ob daraus eine Bodenbildung resultieren kann oder nun weitere Verluste drohen, zeigt der Blick auf die XRP-Chartmarken.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 0,9972 US-Dollar (Tief) und 1,0068 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,00 US-Dollar und damit leicht unter dem Vortagsniveau von 1,0024 US-Dollar (−0,24 Prozent). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 62,6 Milliarden US-Dollar und ordnet den Coin weiterhin unter den Blue Chips des Krypto-Marktes ein.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 bei 1,00518 US-Dollar; die jüngste Struktur zeigt marginal niedrigere Hochs, was auf technische Schwäche außerhalb sehr kurzer Intervalle hindeutet. Unterstützungen liegen bei 0,9972 US-Dollar (aktuelles Tief) und 0,9862 US-Dollar (früheres Tief), Widerstände bei 1,0068 US-Dollar und 1,0128 US-Dollar; solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Lage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI liegt bei circa 44,5 und befindet sich damit unterhalb der Neutralzone 50. Das Histogramm zeigt eine abnehmende Abwärtsbeschleunigung, was kurzfristig auf eine leichte Stabilisierung hindeutet. Die Breite der Bollinger-Bänder (Oberband − Unterband) beträgt aktuell rund 0,01476 US-Dollar, gemessen an den letzten 4h-Werten. Das deutet auf vergleichsweise geringe bis moderate Volatilität und eine kurzfristige Konsolidierungsphase hin; das Risiko bleibt überschaubar, solange keine dynamischen Ausbrüche erfolgen.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch. Wesentliche Unterstützungen: 0,9972 US-Dollar und 0,9862 US-Dollar; Widerstände: 1,0068 US-Dollar und 1,0128 US-Dollar. Für Krypto-Anleger ist die Entwicklung im Jahr 2026 relevant, da der Wert nahe der psychologischen Marke von 1,00 US-Dollar steht. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,0128 US-Dollar (Bestätigung durch RSI >50 und Tagesclose über EMA-20) könnte kurzfristig Platz bis ~1,12 US-Dollar öffnen, während ein Bruch unter 0,9862 US-Dollar zu einem beschleunigten Abverkauf in Richtung 0,90 US-Dollar führen dürfte.

Neutrales Szenario (55 Prozent): Der Kurs bewegt sich voraussichtlich in einer Spanne zwischen 0,98 und 1,03 US-Dollar. Entscheidend ist, dass sich der RSI oberhalb von 40 stabilisiert und der Kurs die Unterstützung bei 0,9972 US-Dollar verteidigt. Solange der EMA-20 bei rund 1,00518 US-Dollar nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt das Bild neutral.

Bullisches Szenario (25 Prozent): Gelingt ein Tagesclose über 1,0128 US-Dollar, begleitet von einem RSI über 50 und steigendem Volumen, könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. In diesem Fall läge das Kursziel zwischen 1,03 und 1,12 US-Dollar. Ein Rückfall unter 0,98 US-Dollar würde das Szenario entkräften.

Bärisches Szenario (20 Prozent): Fällt der RSI unter 40 und bricht der Kurs mit erhöhtem Volumen unter 0,9972 US-Dollar, würde sich das technische Bild weiter eintrüben. Ein Tagesclose unter 0,9862 US-Dollar könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen und den Kurs in den Bereich zwischen 0,90 und 0,98 US-Dollar drücken. Oberhalb von 1,03 US-Dollar wäre dieses Szenario hinfällig.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.