Trotz anhaltendem Krypto-Winter halten sich die US-amerikanischen XRP Spot ETFs erstaunlich stabil. Erst im vergangenen November gestartet, konnten die Ripple-Indexfonds von Bitwise, Franklin Templeton und weiteren Vermögensverwaltern insgesamt 1,51 Milliarden US-Dollar einsammeln. Hinter den Zuflüssen stecken neben Privatanlegern vor allem institutionelle Akteure aus dem Finanzestablishment. Auch die Bank of Montreal (BOM), die zweitgrößte kanadische Bank, hat nun offiziell Positionen in zwei unterschiedlichen XRP-Finanzprodukten offengelegt.
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