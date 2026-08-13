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Erst der Anfang? 

Zweitgrößte Bank Kanadas macht XRP-Bestände im Portfolio öffentlich

Die kanadische Bank of Montreal gibt überraschend XRP-Bestände in ihrem massiven Portfolio bekannt. Die Summe erscheint zunächst symbolisch – doch Ripple-Anleger hoffen auf die nächste große Adoptionswelle.

Tobias Zander
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XRP-Münze vor Kanada-Fahne

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | XRP Spot ETFs erfreuen sich wachsender Beliebtheit, auch in Kanada

Trotz anhaltendem Krypto-Winter halten sich die US-amerikanischen XRP Spot ETFs erstaunlich stabil. Erst im vergangenen November gestartet, konnten die Ripple-Indexfonds von Bitwise, Franklin Templeton und weiteren Vermögensverwaltern insgesamt 1,51 Milliarden US-Dollar einsammeln. Hinter den Zuflüssen stecken neben Privatanlegern vor allem institutionelle Akteure aus dem Finanzestablishment. Auch die Bank of Montreal (BOM), die zweitgrößte kanadische Bank, hat nun offiziell Positionen in zwei unterschiedlichen XRP-Finanzprodukten offengelegt.

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