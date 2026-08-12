Zwar notiert Ethereum (ETH) unweit seines Monatshochs, der finale Ausbruch lässt aber weiter auf sich warten. Charttechnisch werden folgende Kursmarken über die Trendrichtung in den kommenden Wochen entscheiden.

Ethereum-Analyse: Die Anzeichen für eine Vorentscheidung verdichten sich

Ethereum-Analyse: Die Anzeichen für eine Vorentscheidung verdichten sich

Der Kurs des größten Altcoins, Ethereum (ETH), bewegt sich seit Monatsbeginn in einer Seitwärtsrange zwischen 1.830 US-Dollar und 1.935 US-Dollar. Die sich verengenden Bollingerbänder deuten auf einen bevorstehenden Kursausbruch hin. Dass der Ether-Kurs sich in den letzten Tagen oberhalb der 50-Tagelinie behauptet und weiterhin höhere Tiefs ausbildet, könnte ein Indiz für einen Angriff in Richtung Vormonatshochs darstellen. In den kommenden Tagen und Wochen müssen Anleger daher folgende charttechnische Marken im Blick behalten.

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