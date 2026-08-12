Strategy-CEO Phong Le: Dann kauft Strategy wieder Bitcoin

Strategy will noch in diesem Jahr wieder Bitcoin kaufen. Das kündigte CEO Phong Le im Interview mit Fox Business an. Strategy werde “im Laufe des Jahres wieder mehr Bitcoin kaufen”, so Le. Zuletzt hatte das Unternehmen einen Teil seiner Bestände verkauft – und viele Bitcoin-Anleger in Angst versetzt.
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