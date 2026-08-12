Strategy hat Bitcoin verkauft und damit für Angst an den Märkten gesorgt. Bei einer anderen Bitcoin-Treasury kommt es jetzt zu Bewegung. Droht jetzt der nächste Verkauf?

Strategy-CEO Phong Le: Dann kauft Strategy wieder Bitcoin

Strategy-CEO Phong Le: Dann kauft Strategy wieder Bitcoin

Strategy will noch in diesem Jahr wieder Bitcoin kaufen. Das kündigte CEO Phong Le im Interview mit Fox Business an. Strategy werde “im Laufe des Jahres wieder mehr Bitcoin kaufen”, so Le. Zuletzt hatte das Unternehmen einen Teil seiner Bestände verkauft – und viele Bitcoin-Anleger in Angst versetzt.

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