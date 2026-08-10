Michael Saylors Strategy setzt seine Bitcoin-Verkäufe fort. Die Erlöse fließen unter anderem in die milliardenschwere Cashreserve.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy verkauft 1.690 Bitcoin und erzielt 108,6 Millionen US-Dollar. â³

Trotz Verkäufen bleibt das Unternehmen einer der größten Bitcoin-Halter weltweit mit 840.477 BTC. â³

Hohe Buchverluste von rund 8,7 Milliarden US-Dollar aufgrund des durchschnittlichen Kaufpreises.

US-Dollar-Reserve wurde um 650 Millionen US-Dollar auf 4,65 Milliarden US-Dollar erhöht.

Strategy hat erneut einen Teil seiner Bitcoin-Bestände verkauft. Zwischen dem 3. und 9. August trennte sich das Unternehmen von insgesamt 1.690 Bitcoin und nahm damit rund 108,6 Millionen US-Dollar ein. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 64.262 US-Dollar je Bitcoin. Die Erlöse flossen unter anderem in Dividendenzahlungen für die ausgegebenen Vorzugsaktien und in den weiteren Aufbau der US-Dollar-Reserve.

Strategy increased its USD Reserve by $650M and repurchased $109M of $STRC. This increased USD Duration by 143 days to 2.7 yrs and tightened STRC's BTC Credit by 10 bps. As of 8/9/26, we hold ₿840,447 in our BTC Reserve and $4.65B in our USD Reserve. $MSTR… — Michael Saylor (@saylor) August 10, 2026

Nach dem jüngsten Verkauf hält Strategy noch 840.477 BTC im aktuellen Gegenwert von rund 54,7 Milliarden US-Dollar. Für den Aufbau dieser Position gab das Unternehmen einschließlich Gebühren und weiterer Kosten insgesamt rund 63,4 Milliarden US-Dollar aus, was einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.385 US-Dollar je Bitcoin entspricht. Damit liegen auf den Beständen beim aktuellen Kurs rechnerische Buchverluste von rund 8,7 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin-Reserve bleibt gigantisch

Zudem hat Strategy seine US-Dollar-Reserve um weitere 650 Millionen US-Dollar auf inzwischen 4,65 Milliarden US-Dollar erhöht. Das Unternehmen verschafft sich damit mehr Liquidität, um unter anderem die Ausschüttungen auf seine Vorzugsaktien zu finanzieren, ohne dafür ausschließlich auf den Kapitalmarkt angewiesen zu sein.

Trotz der Verkäufe bleibt Strategy mit großem Abstand einer der größten Bitcoin-Halter weltweit. Die 840.477 Bitcoin entsprechen rund vier Prozent der maximal möglichen Bitcoin-Menge von 21 Millionen Coins.

Die Strategy-Aktie notiert weit unter ihrem Allzeithoch / Quelle: TradingView

An den Märkten löste die Meldung zunächst keine größere Reaktion aus. BTC bewegte sich nach Bekanntwerden der Einreichung kaum, während die Strategy-Aktie im vorbörslichen Handel um 0,17 Prozent nachgab.